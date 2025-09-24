Claudia Panzardi y Eduardo Aguilar presentaron propuestas productivas ante la Sociedad Rural del Chaco

En el marco de una agenda de diálogo con distintos sectores de la producción, los candidatos de Vamos Chaco Claudia Panzardi, Eduaro Aguilar, Lalo Dahlgren y otros integrantes del equipo politico, visitaron la Sociedad Rural del Chaco, donde fueron recibidos por la comisión directiva para exponer sus propuestas de políticas productivas destinadas a fortalecer el desarrollo del campo chaqueño.

Impulso a políticas que perduren en el tiempo

Durante el encuentro, Panzardi subrayó que “conocemos la problemática del sector y la necesidad de incentivar la producción a través de políticas productivas que perduren en favor de los productores”.

En este sentido, destacó la importancia de mejorar los procesos productivos para lograr mayores rindes que permitan un crecimiento sostenido de la actividad agropecuaria en la provincia.

“Nuestro objetivo es acompañar decididamente al campo chaqueño, generando herramientas legislativas que brinden previsibilidad y promuevan el desarrollo”, aseguró.

Un compromiso con el desarrollo del campo

La dirigente remarcó que la producción agropecuaria es clave para la economía de la provincia y para el desarrollo de las economías regionales, por lo que resulta imprescindible que el Estado nacional impulse políticas estables y de largo plazo.

Los representantes de la Sociedad Rural, por su parte, valoraron el acercamiento de Panzardi y su equipo, y coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos entre el sector público y privado para enfrentar los desafíos de la producción.

Próximos pasos

Panzardi adelantó que su espacio continuará recorriendo distintas localidades para recoger las inquietudes de los productores, a fin de trasladar esas demandas al debate legislativo nacional.

Con esta visita, la dirigente busca consolidar un vínculo directo con el sector agropecuario, que permita diseñar iniciativas concretas en el Congreso y el Senado orientadas a fortalecer la competitividad y la sustentabilidad del campo chaqueño.