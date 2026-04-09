Fontana realizó una jornada gratuita de certificados psicológicos para vecinos

La Municipalidad de Fontana llevó adelante una nueva jornada de servicios destinada a facilitar trámites esenciales para la comunidad, en esta ocasión centrada en la emisión de certificados psicológicos.

La actividad se desarrolló durante la mañana en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y estuvo dirigida a vecinos que necesitaban completar requisitos para el ingreso a la facultad y la obtención de licencias de conducir.

La jornada contó con el acompañamiento de la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Pinsker, y se enmarca en una política de cercanía que busca acercar servicios de manera gratuita a la población.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para garantizar el acceso a trámites fundamentales, especialmente para aquellos sectores que encuentran dificultades para realizarlos en el ámbito privado.

“Seguimos trabajando para facilitar el acceso a trámites esenciales de manera gratuita a nuestros vecinos”, señalaron desde la comuna.