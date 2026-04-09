Chorotis: destacan la Ruta 13 como clave para reducir distancias y mejorar la conectividad

El intendente de Chorotis, Ariel Hofstetter, trazó un amplio panorama de la realidad local, donde combinó reclamos históricos por infraestructura, avances en gestión provincial y municipal y un escenario productivo que, según aseguró, atraviesa un momento favorable.

En una extensa entrevista, el jefe comunal volvió a poner el foco en la Ruta Provincial 13, considerada una obra estratégica para la conectividad del sudoeste chaqueño. Actualmente, el acceso a Resistencia puede demandar unos 360 kilómetros por la Ruta Nacional 16, mientras que a través de esta traza alternativa la distancia se reduce a aproximadamente 260 kilómetros.

“Son cerca de 100 kilómetros menos, lo que implica ahorro de tiempo, combustible y una mejora logística clave para la producción”, sostuvo.

Conectividad: una deuda que condiciona el desarrollo

Hofstetter remarcó que, pese a los beneficios potenciales, el estado actual del camino sigue siendo un obstáculo, especialmente en días de lluvia, cuando los tramos de tierra se vuelven intransitables.

“Hay momentos en los que no entra nadie: ni docentes, ni proveedores, ni se puede salir ante una emergencia. Son apenas 12 kilómetros, pero cambian todo”, explicó, en referencia al acceso directo a la localidad.

El intendente señaló que existe un compromiso para avanzar con la obra, aunque reconoció las limitaciones económicas actuales. En ese sentido, manifestó expectativas de que el proyecto pueda concretarse en el corto plazo.

Producción: una campaña favorable

En contraste con los problemas de infraestructura, el intendente destacó el buen desempeño del sector agropecuario, motor económico de la región.

Según detalló, la campaña agrícola muestra resultados positivos en:

Algodón (en plena cosecha)

Soja y maíz

Trigo y girasol

Las condiciones climáticas, con lluvias dentro de los parámetros normales, acompañaron el desarrollo de los cultivos.

En el plano ganadero, también se observa un escenario alentador, impulsado por la mejora en los precios y el acompañamiento a pequeños productores.

💧 Obras hídricas y asistencia al campo

Hofstetter destacó la ejecución de reservorios comunitarios de agua y la proyección de nuevas represas en articulación con organismos provinciales, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en períodos críticos.

“Estamos trabajando en obras que son fundamentales para sostener la producción”, indicó.

Asimismo, el municipio impulsa políticas de apoyo a pequeños productores, con entrega de semillas, mejora genética del ganado y sistemas de rotación para ampliar el alcance de los beneficios.

Gestión municipal: obras y administración en contexto difícil

En cuanto a la gestión local, el intendente enumeró una serie de avances en infraestructura, destacando la próxima inauguración de una escuela especial, la refacción de un salón de usos múltiples, la intervenciones en la Escuela N° 481, tras décadas sin obras y la construcción de viviendas, luego de más de 20 años sin ejecución

Además, subrayó que el municipio mantiene el pago de salarios al día y sostiene políticas de asistencia social, especialmente en comedores y sectores vulnerables.

“Somos un municipio chico, pero tratamos de estar presentes en todo lo que podemos”, afirmó.

Producción caprina y economía regional

Otro de los ejes destacados fue la producción caprina, tradicional en la zona. Hofstetter recordó iniciativas para mejorar la genética y potenciar la comercialización, incluso a través de frigoríficos que permiten dar salida a animales que no tienen consumo local.

“El potencial es grande, sobre todo por las condiciones naturales de la zona, que le dan un valor diferencial a la producción”, explicó.

Cultura, deporte e identidad local

En paralelo, el municipio impulsa actividades culturales y deportivas como herramientas de contención social. Entre los proyectos, se encuentra la próxima apertura de una escuela de música.

Además, el intendente invitó a participar de los festejos por el aniversario de Chorotis, que se celebrará el próximo 27 de junio.

Una mirada integral

Finalmente, Hofstetter planteó que el desarrollo de localidades alejadas como Chorotis depende de una combinación de factores: infraestructura, producción y gestión eficiente.

Si bien destacó los avances logrados en los últimos años gracias a una mirada especial a la región por parte del gobernador Leandro Zdero,, insistió en que obras como la pavimentación de la Ruta 13 y el acceso a la localidad siguen siendo determinantes.

“Podemos hacer mucho desde el municipio, pero sin conectividad es muy difícil crecer. Esa es la obra que puede cambiar nuestra realidad”, concluyó.