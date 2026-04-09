Castelli: CENOVI celebra 15 años y proyecta fortalecer su espacio de atención

En la localidad de Juan José Castelli, el Centro de No Videntes (CENOVI) se prepara para conmemorar sus 15 años de trayectoria, reafirmando su compromiso con la inclusión y el acompañamiento a personas con discapacidad visual.

En ese marco, autoridades de la institución mantuvieron una reunión con el intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y el subsecretario de Relaciones con la Comunidad César Illesca.

Durante el encuentro, se abordaron los principales logros y avances alcanzados por el CENOVI a lo largo de estos años, destacando su rol como institución clave en el trabajo con personas no videntes en la comunidad.

Asimismo, desde la entidad plantearon la necesidad de contar con un espacio físico propio, que permita centralizar tareas administrativas y consolidarse como un verdadero centro de atención, fortaleciendo la contención y el acompañamiento a sus integrantes.

Por otra parte, se informó sobre la realización de un agasajo conmemorativo, que tendrá como objetivo reconocer la labor institucional y compartir este aniversario con vecinos, familias y colaboradores que han sido parte del crecimiento del CENOVI en Castelli.

Desde el municipio valoraron el trabajo sostenido de la institución y su aporte social, en el marco de una política orientada a la inclusión y el desarrollo comunitario.