Fontana celebra sus 109 años con el 1° Encuentro de Escultores “La del Abrazo Cordial”

En el marco de los festejos por el 109° aniversario de la ciudad, la plaza José Palma se convertirá en el epicentro del arte y la creatividad con el Primer Encuentro de Escultores “Fontana la del abrazo cordial”, que se desarrollará del 24 al 26 de septiembre y tendrá su gran cierre el día 27, coincidiendo con la fecha fundacional de la localidad.

Durante tres jornadas, de 8 a 18 horas, vecinos y visitantes podrán presenciar en vivo el talento de reconocidos escultores, quienes trabajarán sobre piezas de madera para dar forma a obras que quedarán como parte del patrimonio cultural de la ciudad.

Arte en vivo y acceso gratuito

La propuesta, de entrada libre y gratuita, invita a la comunidad a recorrer la plaza y observar el proceso creativo de los artistas, quienes compartirán con el público las distintas etapas de la realización de sus esculturas.

“Queremos que los vecinos y vecinas disfruten de una experiencia única: ver cómo el arte se materializa en madera y se convierte en parte de nuestra identidad local”, destacaron desde la organización.

Un aniversario con identidad cultural

El 27 de septiembre, día del 109° aniversario de Fontana, se realizará el cierre oficial del encuentro, en el que las esculturas terminadas serán presentadas a la comunidad como símbolo de la historia, la calidez y el espíritu de abrazo cordial que caracteriza a la ciudad.

La Municipalidad de Fontana invita a todas las familias de la región a participar de este evento, que no solo celebra un nuevo año de historia, sino que también pone en valor el arte, la cultura y el trabajo de los escultores locales y nacionales.