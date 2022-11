Fixture Mundial Qatar 2022: los días y los horarios de los partidos

Impactos: 3

Se completó el fixture de la Copa del Mundo y, a continuación, conocé cuándo serán los partidos y cómo se dispondrán los enfrentamientos, desde la fase de grupos hasta la final.

Faltan días para el comienzo del Mundial de Qatar 2022, luego de que se adelantara el arranque al domingo 20 de noviembre. En abril, el sorteo definió los grupos y cómo quedaron los enfrentamientos de cada seleccionado, mientras que se completaron los clasificados por el Repechaje. Acá podés conocer cómo se jugará la Copa del Mundo entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.

Fixture Mundial Qatar 2022: grupos, fechas y horarios

Mundial Qatar 2022: fechas y horarios, fase por fase

Fase de grupos

• Se jugará desde el domingo 20 de noviembre al viernes 2 de diciembre.

• Habrá cuatro partidos por día.

• Las franjas horarias: a las 7, a las 10, a las 13 y a las 16.

Octavos de final

• Será entre el sábado 3 de diciembre al martes 6.

• Dos partidos por jornada.

• Las franjas horarias: a las 12 y a las 16.

Cuartos de final

• Se disputará el viernes 9 de diciembre y el sábado 10.

• Serán dos encuentros por día.

• Las franjas horarias: a las 12 y a las 16.

Semifinales

• Será el martes 13 de diciembre y el miércoles 14.

• Un partido por jornada.

• Las franjas horarias: ambos duelos a las 16.

Tercer puesto

• Se jugará el sábado 17 de diciembre.

• Franja horaria: a las 12.

Final

• El duelo será el domingo 18 de diciembre.

• Franja horaria: a las 12.

* Horarios estipulados según el huso de Argentina (GMT-3).

Con quién juega la Selección Argentina en el Mundial 2022

La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni ocupará el grupo C, que está compuesto de la siguiente manera:

• Argentina

• Arabia Saudita

• México

• Polonia

Cómo quedaron los grupos del Mundial de Qatar 2022

• Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos.

• Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

• Grupo C: Argentina, Arabia Saudí, México, Polonia.

• Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca, Túnez.

• Grupo E: España, Costa Rica, Alemania, Japón.

• Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.

• Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún.

• Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur.

Fixture Mundial Qatar 2022: los partidos de la fase de grupos

Grupo A

Fecha 1

• Qatar vs. Ecuador | Domingo 20 de noviembre, a las 13 | Estadio Al Bayt.

• Senegal vs. Países Bajos | Lunes 21 de noviembre, a las 13 | Estadio Al Thumama

Fecha 2

• Qatar vs. Senegal | Viernes 25 de noviembre, a las 10 | Estadio Al Thumama

• Ecuador vs. Países Bajos | Viernes 25 de noviembre, a las 13 | Estadio Internacional Khalifa

Fecha 3

• Qatar vs. Países Bajos | Martes 29 de noviembre, a las 12 | Estadio Al Bayt.

• Ecuador vs. Senegal | Martes 29 de noviembre, a las 12 | Estadio Internacional Khalifa

Grupo B

Fecha 1

• Inglaterra vs. Irán | Lunes 21 de noviembre, a las 10 | Estadio Internacional Khalifa

• Estados Unidos vs. Gales | Lunes 21 de noviembre, a las 16 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Fecha 2

• Inglaterra vs. Estados Unidos | Viernes 25 de noviembre, a las 16 | Estadio Al Bayt.

• Irán vs. Gales | Viernes 25 de noviembre, a las 7 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Fecha 3

• Inglaterra vs. Gales | Martes 29 de noviembre, a las 16 | Estadio Ahmad Bin Ali.

• Irán vs. Estados Unidos | Martes 29 de noviembre, a las 16 | Estadio Al Thumama

Grupo C

Fecha 1

• Argentina vs. Arabia Saudita | Martes 22 de noviembre, a las 7 | Estadio Lusail.

• México vs. Polonia | Martes 22 de noviembre, a las 13 | Estadio 974.

Fecha 2

• Argentina vs. México| Sábado 26 de noviembre, a las 16 | Estadio Lusail.

• Arabia Saudita vs. Polonia | Sábado 26 de noviembre, a las 10 | Estadio Ciudad Educación.

Fecha 3

• Argentina vs. Polonia | Miércoles 30 de noviembre, a las 16 | Estadio 974.

• Arabia Saudita vs. México | Miércoles 30 de noviembre, a las 16 | Estadio Lusail.

Grupo D

Fecha 1

• Francia vs. Australia | Martes 22 de noviembre, a las 18 | Estadio Al Janoub.

• Dinamarca vs. Túnez | Martes 22 de noviembre, a las 16 | Estadio Ciudad Educación.

Fecha 2

• Francia vs. Dinamarca | Sábado 26 de noviembre, a las 13 | Estadio 974.

• Australia vs. Túnez | Sábado 26 de noviembre, a las 7 | Estadio Al Janoub.

Fecha 3

• Francia vs. Túnez | Miércoles 30 de noviembre, a las 18 | Estadio Ciudad Educación.

• Australia vs. Dinamarca | Miércoles 30 de noviembre, a las 12 | Estadio Al Janoub.

Grupo E

Fecha 1

• España vs. Costa Rica | Miércoles 23 de noviembre, a las 13 | Estadio Al Thumama

• Alemania vs. Japón | Miércoles 23 de noviembre, a las 10 | Estadio Internacional Khalifa

Fecha 2

• España vs. Alemania | Domingo 27 de noviembre, a las 16 | Estadio Al Bayt.

• Costa Rica vs. Japón | Domingo 27 de noviembre, a las 7 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Fecha 3

• España vs. Japón | Jueves 1/12 | Jueves 1 de diciembre, a las 16 | Estadio Internacional Khalifa

• Costa Rica vs. Alemania | Jueves 1 de diciembre, a las 16 | Estadio Al Bayt.

Grupo F

Fecha 1

• Bélgica vs. Canadá | Miércoles 23 de noviembre, a las 16 | Estadio Ahmad Bin Ali.

• Marruecos vs. Croacia | Miércoles 23 de noviembre, a las 7 | Estadio Al Bayt.

Fecha 2

• Bélgica vs. Marruecos | Domingo 27 de noviembre, a las 10 | Estadio Al Thumama

• Canadá vs. Croacia | Domingo 27 de noviembre, a las 13 | Estadio Internacional Khalifa

Fecha 3

• Bélgica vs. Croacia | Jueves 1 de diciembre, a las 12 | Estadio Ahmad Bin Ali.

• Canadá vs. Marruecos | Jueves 1 de diciembre, a las 12 | Estadio Al Thumama

Grupo G

Fecha 1

• Brasil vs. Serbia | Jueves 24 de noviembre, a las 16 | Estadio Lusail.

• Suiza vs. Camerún | Jueves 24 de noviembre, a las 7 | Estadio Al Janoub.

Fecha 2

• Brasil vs. Suiza | Lunes 28 de noviembre, a las 13 | Estadio 974.

• Serbia vs. Camerún | Lunes 28 de noviembre, a las 7 | Estadio Al Janoub.

Fecha 3

• Brasil vs. Camerún | Viernes 2 de diciembre, a las 16 | Estadio Lusail.

• Serbia vs. Suiza | Viernes 2 de diciembre, a las 18 | Estadio 974.

Grupo H

Fecha 1

• Portugal vs. Ghana | Jueves 24 de noviembre, a las 13 | Estadio 974.

• Uruguay vs. Corea del Sur | Jueves 24 de noviembre, a las 10 | Estadio Ciudad Educación.

Fecha 2

• Portugal vs. Uruguay | Lunes 28 de noviembre, a las 16 | Estadio Lusail.

• Ghana vs. Corea del Sur | Lunes 28 de noviembre, a las 10 | Estadio Ciudad Educación.

Fecha 3

• Portugal vs. Corea del Sur | Viernes 2 de diciembre, a las 12 | Estadio Ciudad Educación.

• Ghana vs. Uruguay | Viernes 2 de diciembre, a las 12 | Estadio Al Janoub.

Todos los grupos del Mundial Qatar 2022

• GRUPO A

• GRUPO B

• GRUPO C

• GRUPO D

• GRUPO E

• GRUPO F

• GRUPO G

• GRUPO H

Fixture Mundial Qatar 2022: los cruces de eliminación

Octavos de final

• 1° Grupo A vs. 2° Grupo B | Sábado 3 de diciembre, a las 12

• 1° Grupo C vs. 2° Grupo D | Sábado 3 de diciembre, a las 16

• 1° Grupo E vs. 2° Grupo F | Domingo 4 de diciembre, a las 12

• 1° Grupo G vs. 2° Grupo H | Domingo 4 de diciembre, a las 16

• 1° Grupo B vs. 2° Grupo A | Lunes 5 de diciembre, a las 12

• 1° Grupo D vs. 2° Grupo C | Lunes 5 de diciembre, a las 16

• 1° Grupo F vs. 2° Grupo E | Martes 6 de diciembre, a las 12

• 1° Grupo H vs. 2° Grupo G | Martes 6 de diciembre, a las 16

Cuartos de final

• Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 | Viernes 9 de diciembre, a las 12

• Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 | Viernes 9 de diciembre, a las 16

• Ganador partido 5 vs. Ganador partido 6 | Sábado 10 de diciembre, a las 12

• Ganador partido 7 vs. Ganador partido 8 | Sábado 10 de diciembre, a las 16

Semifinales

• Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 | Martes 13 de diciembre, a las 16

• Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 | Miércoles 14 de diciembre, a las 16

Partido por el tercer puesto

• Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2 | Sábado 17 de diciembre, a las 12

Final

• Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 | Domingo 18 de diciembre, a las 12