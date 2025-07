Fiscal Rudas: “En maltrato animal y delitos ambientales, el Estado hoy actúa rápido y con firmeza”

La fiscal María Emilia Rudas, titular de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental del Chaco, dialogó con Radio Provincia sobre su intervención en un reciente caso de maltrato animal ocurrido en La Clotilde y repasó las acciones que lleva adelante en una jurisdicción que abarca la mitad de la provincia.

“El hecho fue conocido a través de la viralización de un video. Tenemos un mecanismo muy aceitado con la Policía Rural y las unidades urbanas, y una vez que se tomó conocimiento, se actuó rápidamente. El hombre fue aprendido y posteriormente notificado en libertad, pero está sujeto al proceso judicial por violación a la Ley de Maltrato Animal”, explicó la fiscal. Aclaró además que la decisión de no detenerlo preventivamente no significa impunidad: “Se inicia una causa, se lo cita, y se avanza en la imputación. Esto va a juicio”.

Ante algunas críticas mediáticas por no ordenar la detención, Rudas fue contundente: “Algunos portales informan con desconocimiento. Incluso utilizaron fotos privadas mías sin consentimiento. Les exigí que retiraran la imagen y lo hicieron. No me voy a quedar callada ante este tipo de acciones que violan mi privacidad y desinforman a la comunidad”.

Respecto a su labor general, Rudas destacó que la Fiscalía ha logrado reducir notablemente los casos de abigeato (robo de ganado) y otros delitos rurales. “Antes teníamos entre 5 y 10 hechos por día. Hoy pueden pasar 15 o 20 días sin denuncias. La clave ha sido la articulación efectiva con la Policía Rural, cuyos agentes hacen un trabajo admirable, incluso en zonas inhóspitas”.

Además, señaló que la fiscalía también actúa en desmontes ilegales, usurpación de agua, contaminación ambiental y maltrato a la fauna silvestre. “Hemos realizado procedimientos importantes como el de Chorotis, donde después de 15 años sin atención, una comunidad afectada por la contaminación de una fábrica recibió intervención judicial”.

Consultada sobre la legislación vigente, Rudas opinó que las penas por maltrato animal son muy bajas y se necesita una reforma legal más severa: “Elevamos causas a juicio, pero necesitamos penas más duras. En lo ambiental, la normativa nacional es buena, pero dependemos mucho del trabajo técnico de organismos como Bosques y APA para avanzar en sanciones y procesos judiciales”.

Finalmente, agradeció el respaldo policial y del Ministerio Público, y alentó a los productores a seguir denunciando. “Antes tenían miedo, hoy se sienten acompañados. Nuestra tarea es proteger al que trabaja y sancionar a quien daña el ambiente o maltrata a los animales”, concluyó.