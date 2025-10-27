Festejo de LLA que logró sumar a Gallardo al Congreso

Por fuera de todo pronóstico de las encuestadoras, La Libertad Avanza (LLA) fue la sorpresa en las elecciones nacionales en Corrientes. Salió segunda y logró incorporar a Virginia Gallardo a la Cámara de Diputados de la Nación. Ayer todo fue festejo en el búnker por calle 25 de Mayo, a escasas cuadras de la sede partidaria de la UCR. Para la electa legisladora nacional fue un respaldo de la ciudadanía al proyecto de Javier Milei.

Desde temprano la sede local de LLA estuvo repleta de jóvenes fiscales vestidos de violeta. El diputado nacional y excandidato a gobernador, Lisandro Almirón, seguía de cerca los resultados en la provincia. «¡Ganamos en Mercedes!», gritó y encendió los cánticos y el pogo dentro del pequeño local. Any Pereyra, en medio de los festejos, destacó el sistema de votación. Para los libertarios no había duda de que la Boleta Única de Papel (BUP) contribuyó al triunfo.

JÓVENES LIBERTARIOS FESTEJARON COMO SI FUERA UN TRIUNFO.

En Capital el sello del oficialismo nacional ganó con el 40%. Y en la provincia tuvo un escaso margen con Vamos Corrientes, la alianza que resultó ganadora con el 33,9%. Sin embargo, la Casa Rosada logró obtener un diputado más desde Corrientes.

La imagen de tamaño natural de Javier Milei se avizoraba desde la ventana de vidrio. Mientras un joven de Las Fuerzas del Cielo tomaba el micrófono para apuntar que no odiaban lo suficiente a los periodistas. Sin embargo, puertas adentro, la nota de un diario se hallaba enmarcada en el local libertario.

EL LEÓN FESTEJÓ FRENTE A LA SEDE DE LLA.

Bombos, saltos, cánticos contra la militancia kirchnerista, música del temario que llevó Milei al Movistar Arena se conjugaron frente al local de LLA, mientras esperaban por la electa diputada Virginia Gallardo. Panfletos revolotearon por el aire al sonido de Panic Show. Un león y un hombre vestidos de celeste y blanco bailaban con los jóvenes con las bocinas de autos y motos que transitaban por calle 25 de Mayo.

«¡Santilli va primero!», vociferó una mujer que recibía las noticias desde Buenos Aires. «¡Ganamos!», fue el grito desaforado de una joven vestida de blanco mientras corría hacia el local.

La Libertad Avanza ganó en 18 de los 20 circuitos del Departamento Capital. El fenómeno de Milei continúa siendo transversal en la ciudad. Camionetas de gran porte, trabajadores de plataformas por motomandado, jóvenes en bicicletas, acompañaron los festejos. Una madre con dos niñas en una moto, saludó con la bocina.

Virginia Gallardo llegó pasadas las 22 al local, junto a su compañero de lista, Isidoro Gapel Redcozub. Ambos con la emoción en el rostro. En una improvisada rueda de prensa en la vereda expresaron a época que continúa fuerte la estructura de LLA en Corrientes.

PANFLETOS REVOLOTEARON AL PEDIDO DE LA BUP.

«Estamos muy felices, fue un camino largo y hermoso. Gracias a Corrientes», dijo la legisladora electa. «Vamos de a poco, sumando a la gente que entiende que este es el camino, que hay que sumarse e involucrarse», manifestó en relación con el despuntar los votos violetas en la provincia.

«Gracias al Presidente por marcar el camino del cambio que apostó a La Libertad Avanza y que pretendemos continuar por una Argentina próspera», sostuvo Gallardo más adelante, frente a los militantes libertarios que se apostaron en el frente del local entre empujones y festejos.

«Nada se logra solo. La Provincia no puede salir adelante sin Nación, y Nación nos está apoyando, como nosotros no podríamos salir adelante sin la gente que apostó por nosotros y que hoy nos dio esta victoria», enfatizó. Ahora esperan que el 13 de noviembre Milei llegue a Corrientes para participar de la inauguración del Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad.