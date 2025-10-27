El oficialismo comunal logró retener la Intendencia en Esquina

Con el 39,4% de los votos, la alianza Esquina Crece se impuso en las elecciones municipales de Esquina. Así, Cristian Olivetti fue electo intendente en la ciudad por el espacio del peronista Hugo Benítez, quien culmina su segundo mandato este 10 de diciembre.

De este modo, la fórmula de Olivetti, el actual secretario Coordinador General del Municipio, y Ángel Antonio Piciochi, fueron elegidos en la única ciudad que fue a elecciones en simultáneo con las legislativas nacionales. La distancia con el segundo fue muy ajustada. Tal solo 164 votos de diferencia con la alianza Vamos Corrientes, que respaldó el gobernador Gustavo Valdés.

Si bien hubo una baja participación a nivel país y a nivel provincial, como es habitual en una elección de medio término, en Esquina, al tratarse de comicios para cargos ejecutivos, la participación alcanzó un 75%. Esto logró beneficiar, aunque mínima diferencia, al oficialismo local.

Cristian Gastón Olivetti, acompañado por Ángel Antonio Piciochi sumaron 7.127 votos con el frente Esquina Crece, el cual está conformado por exsocios del justicialismo y de ECO en las provinciales. Algunos de los sellos que forman parte del espacio son el Demócrata Cristiano, Renovación Federal, Hacemos, Unión Popular, Movimiento Libres del Sur, Frente Renovador. Fue, no obstante, el espacio que respaldó el intendente Benítez, quien mantuvo una afrenta política con el Partido Justicialista (PJ).

En segundo lugar se ubicó la alianza Vamos Corrientes con la fórmula de Arnoldo Röhner y Walter Gustavo Vallone. Se trata del frente conformado por el radicalismo y gran parte de sus aliados, tales como Vamos Corrientes, PL, CICo, Autonomista, PRO, Nuevo, Popular Correntino, entre otros. Obtuvieron 6.963 de los votos, es decir, el 38,5%, según el escrutinio provisorio.

Tercero salió Unidos con Esperanza, encabezado por Luis Ramón Ojeda y Juan Martín Bechini, con el 12% de los sufragios. Se trata de la alianza que integra el PJ y sus aliados. El partido Ahora Sí obtuvo el 8% de los votos y Cambiá por el Bienestar de Esquina, el 1,4%.