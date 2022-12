Fernández volvió a apuntar contra la Corte: “Lo que ha hecho es algo torcido, no es derecho”

Impactos: 23

El jefe de Estado afirmó que la sentencia del máximo tribunal de Justicia que obliga al Gobierno nacional a devolverle a la Ciudad los fondos coparticipables es “incumplible” en los términos que lo plantearon.

El presidente Alberto Fernández volvió a apuntar este miércoles contra la Corte Suprema tras el fallo que respaldó el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por la quita de fondos de la coparticipación.

“El tema de la coparticipación es una locura. Si cumplo con el fallo de la Corte, incumplo con la ley de presupuesto que dice que no pague”, explicó Fernández durante una entrevista con C5N, y disparó: “Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es derecho”.

En ese sentido, continuó: “La Ciudad de Buenos Aires no es parte de la coparticipación, no está en la ley. No está en la discusión. El error conceptual enorme de la Corte es que dice que tiene que cobrar 2,95% en concepto de coparticipación, cuando no está incluida en la coparticipación”.

“Me están reclamando ese dinero para hacer subtes cuando en verdad en el norte de la Argentina necesitan agua”, agregó.

Y sentenció: “El peor problema de la Corte es que ha perdido el sentido del derecho, todo criterio de Justicia”.

El Presidente también criticó al poder judicial: “Este sistema condena personas injustamente, actúan como operadores judiciales”.

“Estoy esperando que un juez investigue la responsabilidad de Macri en el correo, la deuda y en la venta de acciones de Autopistas del Sol. Yo que soy un hombre de derecho sigo pensando que lo van a hacer”, señaló.

“El atentado contra Cristina es de una gravedad inmensa que debió haber conmocionado a toda la Justicia y sin embargo vemos lo que pasa. ¿Cuándo vamos a revisar el funcionamiento de la Justicia?”, reclamó.

Por otra parte, el mandatario se refirió a los supuestos ataques que recibió su gobierno por parte de la oposición.

“Lo que he vivido con esta oposición pocos lo han vivido. Ha sido una constante de querer paralizar al gobierno. Desde la hora cero. Nos denunciaban porque no compramos la vacuna de Pfizer. Me acusaron de haber pedido coimas para comprar la vacuna Pfizer. Que la Sputnik no estaba probada… Y hoy llevamos más de 110 millones de dosis aplicadas. Somos de los países de mayor inmunidad en el mundo”, sostuvo.

“Jugaron con el dólar blue de una manera irresponsable. Me pregunto si son conscientes del daño que hacen”, finalizó.