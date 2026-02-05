Felipe continúa estable y comenzó los estudios para iniciar su tratamiento en el Hospital Garrahan

Felipe, el niño chaqueño que se encuentra internado en el Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires, permanece estable y en buen estado general, según confirmó su padre, Iván Adamczuk, en diálogo radial.

“El estado de Felipe es estable, está bien, por lo que me comentó la mamá”, señaló Adamczuk, quien aún no pudo reencontrarse con su hijo debido a cuestiones logísticas, aunque se mantiene en permanente contacto con la madre del niño.

Iván explicó que durante la madrugada arribó a Resistencia junto a su otro hijo y el abuelo materno de Felipe, mientras que la madre permanece acompañándolo en Buenos Aires. “La comunicación es limitada porque ella está dedicada plenamente a Felipe, pero los mensajes que recibimos son concisos y alentadores”, indicó.

En las últimas horas, el pequeño fue sometido a una resonancia magnética y se encontraba programado para realizarse análisis de sangre, como parte de los estudios previos al inicio del tratamiento. “Lo están preparando para comenzar el tratamiento”, detalló su padre.

Adamczuk destacó la atención recibida en el Hospital Garrahan y expresó el alivio que sintió la familia al ver el abordaje integral del equipo médico. “Felipe fue recibido de la mejor manera. La mamá quedó sorprendida por la cantidad de profesionales de distintas áreas que lo visitaron, lo evaluaron y le explicaron todo el proceso”, remarcó.

Con emoción, Iván adelantó que este miércoles viajará a Buenos Aires para acompañar de cerca a su hijo. “Conseguí vuelo para mañana a las 18 horas. Nos vamos a quedar a vivir en Buenos Aires con Ángeles todo el tiempo que sea necesario para estar cerca de Felipe y acompañar su tratamiento”, afirmó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento y el afecto recibido desde Chaco. “Muchísimas gracias por el apoyo, el cariño y la fuerza que nos hacen llegar”, expresó.

La historia de Felipe moviliza a toda la comunidad chaqueña, que sigue de cerca su evolución y acompaña a la familia con mensajes de solidaridad y esperanza.