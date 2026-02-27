FaCENA y el Ministerio de la Producción de Corrientes proyectan trabajo conjunto en beneficio de productores y emprendedores

La decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, magister María Viviana Godoy Guglielmone, recibió al ministro de la Producción de Corrientes, escribano Walter Chavez, quien realizó una visita con carácter institucional, que se completó con una recorrida por el Laboratorio de Calidad de Productos Apícolas.

Al mediodía del jueves 26 de febrero la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste recibió la visita institucional del ministro de la Producción de la provincia de Corrientes. Fue recibido por la decana Maria Viviana Godoy Guglielmone y miembros de su gabinete de gestión.

“Este tipo de intercambios nos permiten como universitarios fortalecer la extensión y la vinculación para poner a disposición del ministerio nuestros equipos técnicos y científicos. Trabajar de manera coordinada con la provincia es una gran oportunidad para que los conocimientos que producimos impacten directamente en el desarrollo de la provincia”, expresó la decana Godoy Guglielmone.

En la sede del Campus Deodoro Roca, la decana de FaCENA estuvo acompañada por el vicedecano, doctor Jose Luis Fontana, el director del LABAPI y secretario de Extensión Universitaria de la facultad, especialista Juan Daniel Ruiz Diaz, junto a docentes e investigadores de la unidad académica.

El ministro Chavez, acompañado de sus colaboradores, visitó las instalaciones del Laboratorio de Productos Apícolas, una Unidad Ejecutora de FaCENA que tiene dos décadas de trayectoria aportando al desarrollo de productos de alta calidad en las cuencas melíferas de Chaco y Corrientes. En el mismo espacio funciona también el Laboratorio de Química Ambiental (LABQUIAM) donde se desarrollan análisis físicos, químicos y bacteriológicos de aguas y efluentes.

Chavez manifestó que al haber asumido en el mes de diciembre de 2025, como parte del gabinete del nuevo gobernador correntino Juan Pablo Valdes, la visita tiene la intención de interiorizarse de los aspectos científicos y tecnológicos que la universidad viene aportando al desarrollo de la provincia y los municipios a fin de fortalecer y aumentar las acciones de vinculación, transferencia e intercambio de servicios para la producción agroindustrial.

“Es fundamental fortalecer el vínculo con la universidad pública, porque allí se genera conocimiento, innovación y formación de recursos humanos que son claves para el desarrollo productivo de Corrientes. Queremos que todo ese potencial llegue al territorio y se traduzca en más herramientas para nuestros productores y emprendedores”, destacó Chavez.

La decana y el ministro avanzaron en una agenda común que prevé la realización de talleres teórico – prácticos, integrando las actividades que desarrolla el Ministerio con la participación de docentes y capacitadores de la universidad.

El ministro de la cartera productiva remarcó que la articulación permitirá acercar capacitaciones específicas, nuevas tecnologías y formación técnica, en línea con las demandas actuales de los distintos sectores productivos. La decana Godoy Guglielmone, valoró el trabajo conjunto y la posibilidad de vincular el conocimiento académico con las políticas públicas.

Visita a LABAPI

En ocasión de la visita del ministro de la Producción de Corrientes a FaCENA donde recorrió las instalaciones del Laboratorio de Análisis de Calidad de Productos Apícolas (LABAPI), fue recibido por el director, especialista Juan Daniel Ruiz Diaz quien lo interiorizó sobre los trabajos que se vienen realizando en el análisis de miel, propóleos, ceras y otros productos de la colmena.

El LABAPI es un espacio destinado al control de calidad, la caracterización de los productos apícolas y el asesoramiento técnico a los productores mediante información analítica, constituyéndose en una herramienta fundamental para el agregado de valor y la apertura de nuevos mercados.

El ministro destacó que “contar con un laboratorio de esta magnitud en la provincia significa brindar más herramientas a los apicultores para mejorar la calidad de su producción, generar confianza en los mercados y fortalecer toda la cadena apícola”.

Por su parte, Ruiz Díaz, explicó que “en este laboratorio se genera información analítica clave para que el productor conozca la calidad de su miel y pueda diferenciar su producto. Además, se realizan estudios que permiten caracterizar los productos de la colmena y mejorar los procesos productivos”.

El laboratorio funciona hace dos décadas como producto de un convenio entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE y los ministerios de Educación y de la Producción de la Provincia de Corrientes, consolidando un modelo de articulación institucional al servicio del sector apícola.