Detuvieron a un hombre con pedido de captura por robo con arma mientras paseaba por las calles de General San Martín

Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada de este viernes en la ciudad de General José de San Martín, luego de que personal policial constatara que tenía un pedido de captura vigente por una causa de “Supuesto Robo con Arma”.

El procedimiento se realizó alrededor de las 3:20, en el marco de un operativo de seguridad preventiva motorizada llevado adelante por efectivos de la División 911. El ciudadano fue interceptado mientras caminaba por la intersección de avenida Brown y Alberdi.

Tras ser identificado, los agentes verificaron sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi), donde se confirmó que era requerido por la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado al hospital local para el examen médico correspondiente y posteriormente alojado en la comisaría de la ciudad, quedando a disposición de la Justicia.