De la legitimidad religiosa a la influencia regional de Jamenei los últimos 37 años

En la estructura de Gobierno iraní, la posición del Líder Supremo es el núcleo sólido en torno al cual gira la órbita del Estado, el Ejército y la ideología transnacional.

Para comprender la naturaleza del régimen iraní y sus movimientos regionales, primero es necesario deconstruir esta figura, que combina el «turbante negro», símbolo de la legitimidad religiosa descendiente de la Casa del Profeta, con la autoridad de mando supremo sobre las fuerzas armadas, principal motor de la política regional y estratégica del régimen.

La legitimidad del Gobierno de Teherán se deriva de la teoría de Wilayat al Faqih, que constituyó el núcleo de la revolución iraní de 1979 y otorgó al Líder Supremo un poder absoluto, tanto en el plano religioso como en el político, para tener la «última palabra» sobre la legalidad y moralidad de cualquier medida adoptada por el Estado.

Wilayat al Faqih se basa en la idea de que el jurista mujtahid, un erudito religioso con profundos conocimientos de la ley islámica, tiene derecho a dirigir la sociedad y gestionar sus asuntos políticos y religiosos, especialmente en ausencia del Imam infalible del chiísmo twelver (el Duodécimo Imam o el esperado Mahdi).

El papel del Líder no se limita a la supervisión, sino que se extiende a establecer la política general del régimen, pasando por encima del parlamento, el poder judicial y la presidencia, con una gran prioridad en la preservación de la revolución fundada por Ruhollah Jomeini, que derrocó el Gobierno del Sha.

En este sentido, el Líder se convierte en el arquitecto del orden interno y regional, legitimando la influencia bajo una ininterpretable cobertura religiosa y moral, proporcionando protección política y religiosa a las actividades militares e ideológicas, con las fuerzas armadas y los aliados regionales como punta de lanza en la aplicación de su visión.

Jamenei: El gobernante más longevo y el pilar de la toma de decisiones

Alí Jamenei (86 años) sigue siendo la máxima autoridad en la toma de decisiones internas y externas de Irán. Ocupa el cargo de Líder Supremo desde 1989, superando los diez años de su predecesor, el ayatolá Ruhollah Jomeini, al frente del régimen de la República Islámica.

Jamenei participó activamente en el movimiento islámico antes de la revolución, y después de 1979 ocupó varios cargos, incluida la presidencia de la república en la década de 1980, antes de asumir el cargo de Líder Supremo tras la muerte de Jomeini.

El Líder tiene amplios poderes y es el árbitro final en cuestiones delicadas relacionadas con la religión, la seguridad y la economía.

Desempeña un papel ideológico fundamental que garantiza la supervivencia del régimen y la revolución. Su autoridad va más allá de los marcos gubernamentales tradicionales y determina todas las políticas y decisiones para que estén en consonancia con los principios de la revolución y los objetivos religiosos del régimen.

La relación entre el Lídery el CGRI es de naturaleza existencial. El régimen iraní no puede imaginarse sin él, y el CGRI no puede llevar a cabo sus misiones regionales y de seguridad sin la cobertura legal y política que le proporciona el Líder.

El CGRI opera directamente bajo la supervisión del Líder, no está afiliado al Ejército regular ni al Ministerio de Defensa, y constituye el principal brazo militar del régimen dentro y fuera del país.

El papel del Guía también incluye establecer las políticas generales del régimen tras consultar con el Consejo de Expediencia para garantizar su coherencia con los objetivos de la revolución y el interés nacional, y supervisar su aplicación en todas las instituciones gubernamentales. También tiene derecho a ordenar referendos públicos para reforzar la legitimidad de las decisiones importantes.

La legitimidad religiosa como base de la influencia regional

Irán se presenta como el protector de los musulmanes oprimidos en todo el mundo, basándose en las expectativas del regreso del Duodécimo Imán. Este concepto se manifiesta en el apoyo a grupos aliados y en intervenciones regionales que potencian la influencia de Irán y consagran su papel como potencia regional con dimensiones religiosas y políticas.

El Líder Supremo es la voz central en la dirección de la política exterior de Irán y establece las prioridades de la República Islámica en sus relaciones regionales, incluidos los equilibrios con sus vecinos y sus políticas en Siria, Líbano, Yemen y el Golfo.

El Hezbolá libanés es el principal brazo militar y político de Irán en Líbano, y opera bajo la supervisión del CGRI y la Fuerza Quds, extensión directa de la autoridad religiosa y política de Irán.

Los hutíes de Yemen cuentan con el apoyo de Teherán mediante misiles, aviones no tripulados y entrenamiento militar, lo que aumenta la capacidad de Irán para ejercer presión en el Golfo y Oriente Próximo.

Además, las milicias chiíes en Irak y Siria representan una fuerza doble, militar y política, que se coordina directamente con el IRGC y la Fuerza Quds.

Una mujer iraquí sostiene un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, frente a la embajada iraní durante una concentración para mostrar solidaridad con Irán y oponerse a las amenazas estadounidenses de un ataque militar. Hadi Mizban/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

En declaraciones recientes a la AFP, un responsable de Hezbolá subrayó que el partido no intervendría militarmente en caso de ataques limitados contra Irán, pero destacó que existe una línea roja de apuntar al líder supremo Alí Jamenei, lo que refleja la centralidad de su personalidad y el vínculo entre su supervivencia y las políticas regionales de todos los brazos del llamado eje de la «resistencia».

El Kataib Hezbolá iraquí pidió a sus combatientes que aumentaran la preparación y se prepararan para la posibilidad de una «larga guerra» en la región, ante la escalada de tensiones y las amenazas estadounidenses de lanzar ataques militares contra la República Islámica de Irán.

En este sentido, Jamenei es un símbolo tanto de legitimidad religiosa como de influencia regional, y constituye el centro de gravedad del régimen iraní interna y externamente. Su papel como autoridad religiosa mundial se solapa con sus funciones como arquitecto de la influencia militar y política.

Hace aproximadamente una semana, fuentes estadounidenses revelaron a Axios que la administración del presidente Donald Trump está considerando actualmente una serie de opciones militares para hacer frente a Irán, incluida la posibilidad de atacar al líder supremo Ali Jamenei y a su hijo Mojtaba si fracasan las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.