Colonia Popular avanza con la extensión del alumbrado público en Puerto Bastiani

La intendente de Colonia Popular, Mariela Soto, encabezó junto a autoridades provinciales y municipales una recorrida por la ruta provincial N° 57 (ex Ruta 16), en Puerto Bastiani, donde se supervisa el avance del proyecto de extensión del alumbrado público.

Un proyecto clave para la comunidad

La visita, realizada el miércoles 10 de septiembre, contó con la presencia del presidente de Secheep, Hilario José Bistoletti, la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Alicia Ogara, y la presidenta del Concejo Municipal, Dra. Estela Medina.

Durante el recorrido, los equipos técnicos y las autoridades analizaron distintos aspectos vinculados a la obra, como la optimización del trazado eléctrico, la integración del sistema de alumbrado al espacio urbano y la planificación estratégica necesaria para potenciar la seguridad vial y peatonal en el área.

Seguridad y calidad de vida

La extensión del alumbrado público es considerada una obra fundamental para los vecinos de Puerto Bastiani, ya que consolida calles más seguras, transitables y ordenadas, al mismo tiempo que eleva la calidad de vida de la comunidad.

La intendente Soto remarcó que este tipo de proyectos son el resultado de un trabajo articulado entre municipio y provincia, con una mirada puesta en el desarrollo territorial y en garantizar que cada vecino cuente con servicios básicos de calidad.

Un compromiso con el desarrollo local

La obra de alumbrado se enmarca en un plan más amplio de mejoras urbanísticas y de infraestructura que la gestión municipal impulsa en Colonia Popular.

“Cada luminaria que se enciende significa más seguridad, más tranquilidad para las familias y un entorno urbano que favorece el crecimiento de nuestra localidad”, expresaron desde el Ejecutivo municipal.

De esta manera, Puerto Bastiani se convierte en un ejemplo de cómo la planificación estratégica y el acompañamiento institucional pueden traducirse en obras concretas que impactan directamente en el bienestar de los vecinos.