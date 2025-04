«Es imposible tener justicia si no tenemos miembros en la Corte»

Tras el rechazo del Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como candidatos a la Corte Suprema, el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés dijo “es imposible que podamos tener justicia, si no tenemos miembros en la Corte”

En la tarde del jueves el Senado rechazó por abrumadora mayoría los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, propuestos a mediados del año pasado por Javier Milei como jueces de la Corte Suprema de Justicia, y le asestó un duro golpe político al Gobierno Nacional y al asesor presidencial Santiago Caputo, artífice de la estrategia política de la administración libertaria para completar las vacantes en el máximo tribunal.

En este sentido el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, expresó “es algo natural, un gobierno manda los pliegos de un posible miembro de la Corte, le dé el acuerdo o no le dé el acuerdo, me parece que no es de mayor trascendencia”.

“Lo que sí es de urgencia, es que nosotros necesitamos tener una Corte es lo que más llama la atención. Es imposible que nosotros podamos tener justicia si no tenemos miembro de la Corte, el 30% de la Justicia Federal está vacante y se toman un año y medio para decidir si, si o si no ese es el problema”, manifestó el mandatario correntino.

A su vez agregó “está todos pisados los concursos, no hay buen trabajo en el Consejo de la Magistratura, necesitamos tener jueces, necesitamos tener justicia, los tribunales tiene que estar con jueces designados como manda la Constitución, con una Corte integrada”.

“Siempre es lo mismo, siempre hay forcejeos porque todos quieren poner sus jueces y eso está mal. Perdimos los argentinos el Presidente tiene que volver a mandar los pliegos, y ojalá que el Senado no vuelva a dormir la siesta un año y medios, dos para tratar de conseguir esos números”, aseguró.