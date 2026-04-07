El puerto más grande del planeta Tierra rompe récord y redefine el comercio global

Pero no se trata solo de volumen. El Puerto de Shanghái también es un ejemplo de transformación tecnológica. Gran parte de sus terminales están automatizadas. Grúas que operan sin intervención humana directa, vehículos autónomos que trasladan contenedores y sistemas digitales que optimizan cada movimiento. Todo está pensado para reducir tiempos, costos y errores en una escala que hace apenas unas décadas parecía imposible.

La importancia de este puerto de China

El continuo crecimiento del movimiento de contenedores subraya la posición del puerto de Shanghái como centro de transporte marítimo de clase mundial. El Centro Internacional de Transporte Marítimo de Shanghái se ha situado entre los tres primeros a nivel mundial durante cinco años consecutivos.

Actualmente, el puerto de Shanghái

opera cerca de 350 servicios de transporte marítimo internacional

conectamás de 700 puertos en más de 200 países y regiones

su conectividad portuaria ha sido la primera a nivel mundial durante 13 años seguidos .

el puerto de Yangshan ha liderado el Índice Global de Rendimiento de Puertos de Contenedores (CPPI) durante dos años consecutivos.

La ubicación juega un papel clave. Situado en una de las zonas industriales más activas de China, conecta directamente con fábricas, centros de distribución y redes de transporte internas. Esa cercanía reduce tiempos y fortalece su rol como eje del comercio internacional.

Otro punto relevante es su capacidad de adaptación. Frente a crisis logísticas, cambios en las rutas marítimas o tensiones comerciales, el puerto ha logrado sostener su operatividad sin perder protagonismo. Su integración con sistemas fluviales y ferroviarios amplía su alcance más allá del transporte marítimo.