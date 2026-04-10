El Chaco que produce: Zdero visitó Finca Don Horacio en Colonia Benítez
El gobernador Leandro Zdero visitó las instalaciones de Finca Don Horacio, en la Capital Botánica, para conocer de cerca un proyecto que es modelo de innovación y agregado de valor en origen.
Durante el recorrido, el mandatario se interiorizó en el proceso productivo de la familia Rabarotto y reafirmó el compromiso del Estado provincial en acompañar a quienes transforman nuestra materia prima en desarrollo real.
Innovación con sabor a nuestra tierra
Finca Don Horacio ha logrado unir la frescura del campo chaqueño con la practicidad que exige la vida moderna. Su propuesta revoluciona el consumo de un emblema regional: mandioca 100% natural, pelada y envasada al vacío.
«El valor agregado es la clave para que la riqueza de nuestra tierra se transforme en un motor económico sostenible y competitivo», destacaron desde el emprendimiento.
Impacto social y regional
Este proyecto no solo ofrece una solución gastronómica de excelencia, sino que funciona como un verdadero motor de desarrollo:
Trabajo en red: Colaboran codo a codo con más de 20 familias de la zona.
Fortalecimiento local: Apuestan por el crecimiento regional, potenciando el talento de los pequeños productores.
Calidad Suprema: Un producto que ahorra tiempo en la cocina sin sacrificar nutrición ni ese toque artesanal que nos identifica.