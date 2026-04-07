El misterio del paradero de Mojtaba Jamenei: ¿Malherido en Irán o recuperándose en Rusia?

Un cable diplomático, que se cree que se preparó sobre la base de las evaluaciones de la inteligencia estadounidense e israelí y se compartió con los Estados árabes del Golfo, sugiere que la situación de Mojtaba Jamenei es grave y que está siendo tratado en Qom, informa el periódico británico ‘The Times’.

Según el cable, el nuevo líder iraní no está en condición de gobernar la República Islámica de Irán. Anteriormente, el periódico kuwaití ‘Al Jaridah’ citó a una fuente cercana a Jamenei que afirmaba que el líder supremo había sido trasladado secretamente a Moscú en un avión militar ruso -en el que habría sido tratado de sus heridas- a mediados de marzo.

Sin embargo, según ‘The Times’, Jamenei está recibiendo tratamiento en Qom. El cable citado por el diario británico asegura que «Mojtaba Jamenei se encuentra en un estado tambaleante y está siendo tratado en Qom. No puede participar en ninguna de las decisiones del régimen iraní«.

Además, según el despacho, se están tomando medidas para preparar un gran mausoleo para enterrar el cuerpo de su padre y predecesor, el fallecido Ali Jamenei, en Qom.

El documento señala que las agencias de inteligencia han identificado suministros para «proporcionar la infraestructura necesaria para la construcción de un gran mausoleo en Qom», con «más de una tumba». Esto sugiere que otros miembros de la familia, y posiblemente el propio Mojtaba Jamenei, también podrían acabar siendo enterrados junto a Ali Jamenei. Los medios de comunicación de la República Islámica del Irán habían anunciado anteriormente que el difunto líder supremo iba a ser enterrado en Mashhad.

Las agencias de espionaje estadounidenses e israelíes conocen el paradero de Mojtaba Jamenei desde hace algún tiempo, pero el asunto no se había hecho público hasta ahora, asegura ‘The Times’.

Los medios de comunicación iraníes confirmaron a principios de marzo que Mojtaba Jamenei, «veterano de la guerra del Ramadán», resultó herido en los ataques estadounidenses e israelíes contra Beit Rahbar.

A Mojtaba Jamenei, de 56 años, que fue elegido nuevo líder de la República Islámica por la Asamblea de Expertos a principios de marzo, no se le ha vuelto a ver ni se sabe nada de él desde el inicio de la ofensiva contra Irán. Sin embargo, hasta ahora se han publicado varias declaraciones escritas en su nombre. También el lunes, un vídeo generado con inteligencia artificial le muestra entrando en un cuartel general.

Sepultura de Ali Jamenei

Por lo tanto, a la luz de informes anteriores de los medios de comunicación iraníes según los cuales el cuerpo de Ali Jamenei iba a ser enterrado en Mashhad, y a la luz de los problemas de seguridad causados por los continuos ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, no estaba claro si Qom iba a ser su lugar de sepultura o si se habían tomado nuevas decisiones sobre dónde enterrarle.

De todos modos, es probable que el funeral de Ali Jamenei sea muy diferente al entierro de Ruhollah Jomeini, el primer líder de la República Islámica, sostiene la publicación. Unos 10 millones de personas asistieron al funeral de Jomeini en 1989. Durante la ceremonia, la gente se reunió alrededor de su ataúd e, incluso, perdió una pierna, fruto de la efusividad de los presentes.