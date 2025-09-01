En San Martín Y Pampa Almirón: Amplia Participación En El Curso “Reparación De Equipos Informáticos”

WhatsApp Image 2025-09-01 at 12.55.48

Con una convocatoria que superó ampliamente las expectativas, la Fundación Soy Chaco llevó adelante el curso de capacitación “Reparación de Equipos Informáticos” en las localidades de General San Martín y Pampa Almirón.

Se trató de la primera capacitación técnica en ambas localidades, convirtiéndose en una oportunidad inédita para jóvenes y adultos que buscan acceder a conocimientos vinculados con la tecnología y la inclusión digital. Muchos participantes, también se sumaron el día sábado desde Selvas del Río de Oro y de La Eduvigis donde recibieron formación práctica en diagnóstico, mantenimiento y reparación de computadoras y dispositivos electrónicos; contando con materiales, herramientas y acompañamiento especializado.
“La respuesta de la comunidad fue increíble. Ver a jóvenes y adultos de distintas localidades trabajando juntos, aprendiendo y compartiendo, nos confirma que este tipo de iniciativas tienen un impacto real y transformador”, destacó la Directora María Martina, desde la Fundación.

Una red de oportunidades para el interior chaqueño
La funcionaria provincial Martina subrayó que “este curso representa el primer paso hacia una red de oportunidades formativas que se busca expandir por distintas localidades del interior provincial”.
“Estamos convencidos del poder transformador del conocimiento. Apostamos a la capacitación técnica porque sabemos que brinda más y mejores oportunidades de desarrollo para nuestras comunidades”- concluyó.

Próximos desafíos
Tras el éxito alcanzado en San Martín y en Pampa Almirón, la Fundación Soy Chaco confirmó que ya se están evaluando nuevas sedes para replicar la experiencia y continuar fortaleciendo la formación tecnológica en el interior chaqueño.

 

Más Noticias

emerenciano-sena-en-la-VPQNTX23IFB4FJFQHLGM43E3HE

Emerenciano Sena encabeza huelga de hambre: quiere celulares y poder votar

lluviazzz-1024x576-1-780x470

Hay alerta amarillo por tormentas: la inestabilidad se extenderá hasta el jueves

ganooo

Juan Pablo Valdés no necesitó segunda vuelta para ser Gobernador

Te pueden interesar

180301w850h478c.jpg

Arrancó Electro Fans: descuentos de hasta 70% y hasta 12 cuotas sin interés

WhatsApp Image 2025-09-01 at 12.55.48

En San Martín Y Pampa Almirón: Amplia Participación En El Curso “Reparación De Equipos Informáticos”

WhatsApp Image 2025-09-01 at 12.51.21

Jornada Provincial De Actualización De Los Diseños Curriculares De Formación Docente Inicial

539824922_1101303218770113_2370916764849905760_n

Controles vehiculares y de ingreso en Margarita Belén

540628513_122231383826245376_1090513756817089482_n

Cote Lai refuerza la seguridad con la instalación de nuevas cámaras de vigilancia