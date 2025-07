En Quitilipi, El Gobernador Zdero Acompañó El Lanzamiento De Una Nueva Edición De La Cabalgata De La Fe

Ratificando un fuerte acompañamiento del Gobierno del Chaco, el primer mandatario provincial consideró que este año la convocatoria será “superadora”, y aclaró, una vez más, que los fondos para la organización no son provinciales, sino que fueron gestionados ante el CFI.

El gobernador Leandro Zdero acompañó este jueves, en la Sociedad Rural de Quitilipi, el lanzamiento de la 28° Edición de la tradicional Cabalgata de la Fe que se desarrollará del 25 al 27 de julio, partiendo, como cada año, desde la Sociedad Rural de Quitilipi, pasando por el Kilómetro 50, hasta arribar al Parque Provincial Pampa del Indio, para honrar a San Pantaleón Patrono de los enfermos y la Virgen María Patrona del Chaco. “Hoy, la Cabalgata tiene un solo dueño que es el pueblo del Chaco, los que creen y los que no, los que apoyan y los que la han tomado como un punto de referencia de fe”, aseguró el jefe del Ejecutivo chaqueño, acompañado de la vicegobernadora Silvana Schneider, del indente local Ariel Lovey, el ex gobernador Ángel Rozas y de Susana García, de la Comisión organizadora.

En esa línea, el gobernador Zdero apuntó al “potencial extraordinario” de la provincia en materia productiva, de salud y educación pero también “en la esencia de lo que somos, de dónde venimos y en quién creemos”.“Esta es una peregrinación de fe, pero que hoy ya no abrazan solamente los católicos, la abraza gente que cree en el espíritu tradicionalista de la cabalgata”.

“Nos terminamos encontrando todos, en esta peregrinación, algunos van a caballo, otros en bicicleta, otros en carro, otros como puedan pero terminan reforzando nuestra esencia, nuestro sentir chaqueño”, instando de este modo a “valorarnos como chaqueños, lo que tenemos en historia, en cultura, y las potencialidades para transitar ese camino de desarrollo y crecimiento que aspiramos”

”DESDE EL GOBIERNO PROVINCIAL NO PONEMOS UN SOLO PESO, SON RECURSOS DEL CFI DESTINADOS A FINANCIAR ACTIVIDADES CULTURALES”

En cuanto al financiamiento del evento, el Jefe del Ejecutivo chaqueño dejó en claro: “Desde el Gobierno de la Provincia no estamos poniendo un solo peso para la cabalgata, son fondos del CFI”. “Nosotros salimos a buscar los recursos que están destinados a la cultura, al turismo, que financian estas actividades y que si la provincia no la ocupa la puede ocupar cualquier otra provincia”, insistió.

Finalmente, el Gobernador apuntó a la extraordinaria convocatoria de la edición anterior, remarcando que se trata de una tradición que “se va transmitiendo de generación en generación”. “Fue una cabalgata de la familia, fue la cabalgata de la gente y este año estoy seguro que va a ser superadora, que vamos a superar las expectativas porque la gente la tomó como propia y fundamentalmente porque vamos a tener tres días maravillosos”, concluyó, recordando que la movilidad comenzará el 25 de julio, en la Sociedad Rural de Quitilipi, partiendo el 26 salimos hasta el Kilometro 50 y finalizando en el Parque Provincial Pampa del Indio.

UNA FIESTA DEL CHACO PARA TODA LA REGIÓN

A su turno, Ángel Rozas, precursor de la Cabalgata, recordó los inicios y cómo se gestó la misma hace 30 años atrás, explicando que la misma nació con el objetivo de “poner un sello distintivo al Chaco desde lo cultural, desde la fe, lo religioso, gobierne quien gobierne” y destacó que “hoy podemos decir con total orgullo que la Cabalgata de la Fe es propiedad del Chaco y tiene el sello de la provincia”. Celebró que cada año haya más y más participantes, que con sus motivaciones asisten a la Cabalgata, porque“es una fiesta del Chaco para todos los chaqueños, donde no hay prioridad, ni privilegios para nadie”, dijo y agradeció el acompañamiento y compromiso del gobernador Zdero para llevarla adelante, “porque la Cabalgata tiene que seguir y el Gobierno lo tiene que apoyar, como lo está haciendo Leandro, la vice y su gabinete. Por eso los felicito porque están metidos con todo el compromiso”, finalizó Rozas.

UN EVENTO QUE CRECE AÑO A AÑO

Por su parte, el intendente Lovey, agradeció el espacio cedido por la Sociedad Rural para el lanzamiento y el almuerzo compartido con organizadores y autoridades, reconociendo su ansiedad y expectativa. “En el mes de julio prácticamente se habla mucho de la cabalgata de la fe, porque la cabalgata genera un montón de actividades tanto comerciales como también culturales y, la verdad que año a año va creciendo”, expresó.

“Es importante en esta fiesta popular que realmente necesita de todos”, sostuvo el Jefe Comunal de Quitilipi, agradeciendo la presencia del Gobernador Leandro Zdero y la Vicegobernadora, del ex gobernador Rozas, intendentes y todos y cada uno de los involucrados para que ésto sea posible. “Ojalá que esta cabalgata se desarrolle de la mejor manera”, auguró Lovey, arengando también a cuidar entre todos “esta gran fiesta que realmente es de todos los argentinos y una de las más importantes de la Argentina”.

Por último, el intendente, adelantó que este año, en el Kilómetro 50, el escenario cambió de lugar “pensando en que la gente esté más cómoda”, aclarando que estará en la cancha de fútbol, al costado de la escuela 812. “Creemos que es un previo mucho más amplio, mucho más cómodo porque la gente así nos pedía”, cerró. “