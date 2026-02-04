Empleo genuino: Pyme de Resistencia sumó trabajadores a través del programa Impulsar Chaco

El gobernador Leandro Zdero visitó este miércoles Cuaglia – La Casa de los Radiadores, una empresa familiar con más de 75 años de trayectoria en el rubro automotor, ubicada sobre avenida Julio A. Roca 935, en la ciudad de Resistencia, donde se incorporaron nuevos trabajadores mediante el programa Impulsar Chaco.

Durante la recorrida, el mandatario destacó la importancia de acompañar al sector privado como motor para la generación de empleo genuino. “Seguimos firmes en la idea de fomentar el trabajo y el crecimiento, construyendo una alianza estratégica entre el Estado y las pymes”, afirmó.

Zdero estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Julio Ferro, la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra, y la diputada provincial Mayra Jarenko. En ese marco, explicó que Impulsar Chaco es una plataforma que articula oportunidades laborales para jóvenes, personas mayores de 40 años, personas con discapacidad y quienes se encuentran en procesos de recuperación por consumos problemáticos, a través del programa Fortaleza.

“Es una herramienta que funciona y demuestra que cuando el Estado y el sector privado trabajan juntos, se puede generar empleo real. Ya visitamos varias pymes que incorporaron personal gracias a este programa y el desafío es llegar a cada rincón del Chaco”, remarcó el gobernador.

“Creemos en la cultura del trabajo”

Por su parte, Walter Benamu, propietario de Cuaglia Radiadores, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y subrayó el impacto concreto del programa. “La empresa tiene 75 años y yo llevo 40 trabajando acá. Es la primera vez que el Estado se hace presente para ayudar directamente al sector privado, y eso es muy importante”, sostuvo.

Benamu explicó que, a través de Impulsar Chaco, incorporaron trabajadores que hoy se capacitan en refrigeración automotor, ventas y organización de depósitos. “Es fundamental que los jóvenes puedan tener un sueldo, sostener a su familia y crecer trabajando. Creemos en la cultura del trabajo, no en esperar un plan. Vemos un cambio positivo en la mentalidad de los jóvenes y el respaldo del Estado es clave”, afirmó.

La voz de los trabajadores

Uno de los empleados incorporados, Jorge, compartió su experiencia y agradeció la oportunidad. “Llegué a través del programa Impulsar Chaco y se me abrió una puerta. Hace un año que estoy trabajando y estoy muy contento”, expresó.

Finalmente, alentó a otros jóvenes a seguir buscando oportunidades: “Que no bajen los brazos. Gracias a este programa hoy puedo trabajar y estoy muy agradecido”.