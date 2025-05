Emilia López Cristaldo: “Producir espectáculos también es una forma de alimentar el alma”

En un rincón cada vez más vital del nordeste argentino, donde la cultura muchas veces pelea con recursos escasos y desafíos logísticos, hay una figura que se volvió sinónimo de movimiento, riesgo y sensibilidad artística: Emilia López Cristaldo. Productora general, gestora cultural, curadora emocional de escenarios, Emilia forma parte de una nueva generación de mujeres que empujan los límites del espectáculo en la región.

La entrevistamos luego de una semana intensa, cargada de funciones, reservas, llamados y decisiones de último momento. Sin embargo, aparece del otro lado con la calidez y convicción de quien cree profundamente en lo que hace. Y en sus palabras queda claro que su rol va mucho más allá del simple trabajo técnico: “Producir espectáculos también es una forma de alimentar el alma”.

Una productora que va más allá del show

Emilia tiene una visión amplia del espectáculo. Para ella, no se trata solo de contratar artistas y vender entradas, sino de construir puentes entre el arte y la comunidad, de generar experiencias memorables. “Yo no puedo producir algo en lo que no creo. Si no me emociona a mí, no me interesa. Necesito estar conectada con lo que estoy proponiendo”, confiesa.

Esa filosofía se nota en cada propuesta que encabeza desde su productora. Con su socio, Pancho Gómez, y un equipo comprometido, despliegan un abanico de espectáculos que va desde el rock nacional hasta el teatro independiente, desde charlas motivacionales hasta experiencias espirituales. Todos tienen algo en común: buscan movilizar.

“Nosotros no hacemos eventos por hacer. Si te fuiste igual que como llegaste, entonces no cumplimos nuestra misión”, afirma. Y para lograrlo, cuida cada detalle: la elección del espacio, la calidad técnica, el trato con el público y, sobre todo, el vínculo con los artistas.

Del rock a las emociones: una agenda diversa

Uno de los puntos fuertes de su gestión actual es la diversidad. Lejos de quedarse en un solo rubro, Emilia apuesta por una programación amplia. El 12 de julio, por ejemplo, traerá a Don Osvaldo al Gala Convenciones de Resistencia, en un espectáculo que despierta pasiones por donde pasa. “Volver al rock fue una decisión emocional para mí”, admite. Y es que no se puede hablar de rock sin tocar fibras personales.

Su relación con el ambiente viene de lejos, especialmente por su amistad con Omar Chabán, figura clave del under porteño y tristemente recordado por la tragedia de Cromañón. “Me costó volver a trabajar con Don Osvaldo. Pero entendí que el arte va más allá de todo eso, el arte no tiene la culpa. El rock es pasión, no se explica”.

Pero el rock no es lo único en su agenda. El 19 y 20 de junio, Ángela Leiva se presenta en Resistencia y Corrientes, con su gira “Mi Voz para el Mundo”.

Pero Emilia está clara en su objetivo. Ella y su equipo son parte de una nueva generación de productores que se arriesgan a más que lo tradicional. “Antes estaba todo más ligado a lo musical. Hoy ofrecemos propuestas para todos los gustos”, explica. El ejemplo más reciente fue la llegada de Noelia Paz, médium que sorprendió con una performance conmovedora. “Fue impresionante. Saludó a 800 personas una por una antes de la charla. Me saco el sombrero como artista y como ser humano”.

El teatro ocupa un lugar central. En junio se presenta “Las Malas Lenguas”, obra protagonizada por Daniel Kuzniecka, que visita tanto Resistencia como Corrientes. “El Equilibrista” también forma parte de esta temporada, un unipersonal que ya es un clásico moderno.

Y como si fuera poco, el 11 y 12 de junio se suma El Pela Romero, con una propuesta diferente: una charla sobre vínculos y emociones que ha conquistado al público joven y adulto por igual. “Lo que él hace también es espectáculo. El humor, la verdad, la identificación. Todo eso es poderoso”, señala Emilia.

De los escenarios a la Embajada Argentina

Una de las apuestas más interesantes para este año será la producción de la muestra Magia Ñemboé, que se desarrollará en la Embajada Argentina en Paraguay los días 3 y 4 de junio. “Es una experiencia inmersiva que cruza arte, cultura guaraní y tecnología. Estamos muy orgullosos de llevar algo así a un espacio tan simbólico”, destaca.

Este tipo de eventos demuestran que el trabajo de Emilia va más allá de la mera programación: es también curaduría cultural y diplomacia blanda. “Queremos mostrar que desde el nordeste también se pueden hacer cosas de nivel internacional. Con identidad y con respeto por nuestras raíces”.

Una tarea emocional (y emocionalmente compleja)

La productora no oculta las dificultades del rubro. “Muchas veces te toca hacer de todo: producir, organizar, comunicar, acompañar emocionalmente. Los artistas son personas, muchas veces frágiles. Y el público también. Te llaman, te cuentan sus historias, te dicen por qué ese show significa algo para ellos. Todo eso te atraviesa”, cuenta.

Las redes sociales también cambiaron las reglas del juego. “Hay actores que vienen de otra época y les cuesta adaptarse. Entonces también tenés que enseñar, traducir, acompañar. Es un trabajo que requiere paciencia y sensibilidad”.

Y la confianza del público no siempre es fácil de sostener. Emilia recuerda con sinceridad el golpe que significó para el medio local el mal accionar de una productora que dejó funciones canceladas y entradas sin devolución. “Nos afectó mucho. Sobre todo en Corrientes. Por eso, cada vez que algo sale mal, hay que dar la cara, resolver, explicar. La transparencia es fundamental”.

Más que espectáculos: un proyecto de vida

Lejos de los grandes centros urbanos, producir arte y cultura es muchas veces una batalla contra la indiferencia, la burocracia y el presupuesto. Pero Emilia López Cristaldo eligió dar esa pelea. No solo como una forma de vida, sino como una declaración de principios.

“Cuando una función sale bien, cuando la gente se va feliz, conmovida, agradecida… eso no se paga con nada. Esa sensación te dura días. Y ahí entendés que estás en el camino correcto. Que lo que hacés también transforma realidades, aunque sea por un rato”.

Con una agenda intensa, propuestas valientes y una sensibilidad especial para leer lo que su comunidad necesita, Emilia se consolida como una de las figuras clave del espectáculo en el NEA. Y no planea frenar.

“Yo siempre digo: hay que animarse. Apostar al arte es apostar a vivir mejor”.