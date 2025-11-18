Emerenciano Sena y Marcela Acuña también serán juzgados por presunta corrupción

Los ex dirigentes piqueteros, quienes fueron declarados culpables del crimen de Cecilia Strzyzowski el último sábado por un jurado popular, ahora tendrán que volver al banquillo de los acusados pero por supuesta defraudación al Estado y lavado de dinero con la Fundación Saúl Acuña.

En el marco de la investigación que llevó a cabo el fiscal Patricio Sabadini tras el hallazgo de 6 millones de pesos en el domicilio del Clan Sena, el juez Ricardo Mianovich oficializó el llamado a juicio oral y público contra Emerenciano y su esposa.

Los líderes del Movimiento Emerenciano están acusados de maniobras ilegales para beneficio propio con fondos que el Estado provincial destinaba a la Fundación que llevaba el nombre del padre de Marcela Acuña.

Además de los 6 millones que los Sena no pudieron justificar, la investigación detectó la recepción de abultadas partidas millonarias durante 2022 y 2023.

Primero la fiscalía a cargo de Sabadini advirtió que durante 2022 la Fundación Saúl Acuña recibió alrededor de 50 millones de pesos. En aquel momento el dinero salió de dos organismos que tenía la gestión Capitanich: el Ministerio de Infraestructura y el ex IAFEP.

Pero en 2023 las partidas presupuestarias fueron mucho más grandes, ya que la entidad que presidían Sena y Acuña fue beneficiaria de montos superiores a los 180 millones de pesos.

Y por si todo eso no alcanzara ya para encender todas las alarmas, todavía quedaban más detalles: la investigación arroja que hubo faltantes por aproximadamente 86 millones de pesos que tenían como finalidad la construcción de viviendas para personas vulnerables. Las mismas nunca se terminaron e incluso algunas jamás fueron edificadas. En contrapartida, el matrimonio adquirió ‘para la fundación’ dos camionetas 4×4, un camión y hasta maquinaria vial, entre otros bienes.

El fiscal considera que Sena y Acuña, con la excusa de obras y asistencia para personas necesitadas, se quedaron con fondos del Estado para beneficio propio. Esto configuraría el enriquecimiento ilícito, algo que se asocia también a múltiples viajes al exterior que hicieron los Sena (por ejemplo al Vaticano para ver al papa Francisco) y que -sostiene la Fiscalía- no se condicen con sus actividades ni patrimonio declarado.