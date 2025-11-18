Golpe al narcotráfico: secuestran cocaína valuada en más de 50 millones de pesos

El hecho ocurrió el pasado viernes durante un control conjunto entre la Policía Caminera de Castelli y la comisaría local, instalado en la intersección de la Ruta Nacional 95 y la Ruta Provincial 3. Una camioneta Toyota Hilux, al llegar al puesto, realizó una maniobra brusca que casi embistió a los uniformados y se dio a la fuga.

Los tres ladrillos de cocaína, que traficaban dos personas que escaparon de un control policial en una camioneta, en el ingreso a Villa Rio Bermejito.

Inmediatamente se inició una persecución por caminos vecinales que se extendió varios kilómetros, hasta que los dos ocupantes del vehículo fueron finalmente interceptados. En plena fuga, ambos arrojaron un bulto hacia la zona montuosa, que luego fue recuperado por los efectivos: se trataba de tres ladrillos de cocaína con el característico embalaje utilizado para el tráfico de estupefacientes.

RÁPIDO ACCIONAR E INCAUTACIÓN

Con apoyo de la comisaría de Villa Río Bermejito y la colaboración del can antinarcóticos «Juana», la Policía logró localizar los paquetes descartados y confirmó que en el interior de la camioneta también había rastros de la sustancia. Todo el procedimiento, incluyendo el pesaje y la verificación del contenido, fue realizado en presencia de testigos.

Las dos personas detenidas quedaron a disposición del Juzgado Federal de Sáenz Peña, que ordenó el secuestro de la droga, del vehículo y la instrucción de actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.