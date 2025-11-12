Emerenciano Sena declaró en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: «Yo no cometí ningún delito»

Este miércoles comenzaron las últimas audiencias testimoniales del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, en las que declararán cuatro de los siete imputados: Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo. La novedad de la jornada fue la decisión de César Sena, principal acusado del crimen, de no brindar testimonio ante el tribunal.

En ese marco, el primero en tomar la palabra fue Emerenciano Sena, quien dio un extenso testimonio en el que repasó su vida, su trabajo en la construcción y su militancia social. «Desde 2007 que comencé a construir el barrio tenía una rutina hasta el día que fui detenido», comenzó. Luego, con visible emoción, agregó:»Siempre tuve en la mente esa cuestión de por qué los pobres teníamos que vivir mal. Trabajaba haciendo casas muy lindas y a la noche nos íbamos a dormir con nuestras familias en casas de cartón y calles de tierra. Cuando llovía, nuestro barrio parecía una chanchería a cielo abierto».

Al referirse al 2 de junio de 2023, día en que Cecilia Strzyzowski ingresó a la casa de los Sena y no volvió a salir con vida, aseguró que cumplió con su rutina habitual:«Ese día hacía lo mismo de siempre. Podrían tomar las imágenes de las cámaras de seguridad desde hace cinco años: todos los días salía a la misma hora, fines de semana y feriados. Nunca dejé de ir a trabajar».

Sena también cuestionó la investigación judicial y sostuvo que no existen pruebas que lo vinculen con el crimen:»Yo ese día hice mi rutina, no cometí ningún delito. Mi camioneta no la revisaron o no quisieron, mis celulares los entregué ese mismo día. El fiscal me dijo que no había nada contra mí y que me tenía que ir a mi casa».

Asimismo, afirmó:«Yo me enteré de lo que pasó estando preso. No estaba de acuerdo con lo que me acusaban y no tuve posibilidad de defenderme más que a través de mis abogados. Si me condenan, va a ser porque construí un barrio, porque otro delito no cometí».

Respecto del juicio, el líder piquetero le habló directamente al jurado popular y sostuvo: «Ojalá se haga Justicia. Ojalá que ustedes puedan hacer la Justicia que corresponde. Lo que quiero decirles es que yo no hice nada. Si es que sucedió (el asesinato de Cecilia) es aberrante, pero yo no fui y no tengo nada que ver con eso».

«Cuando se cambió de fiscal, parecía que yo era el asesino más grande del mundo. De un día para otro, empezaron a pedir perpetua para mi, yo tenía que irme a mi casa», subrayó Sena y agregó: «Soy un hombre común».

Por otra parte, Emerenciano Sena relató cómo, junto a un grupo de vecinos, decidió organizarse para mejorar las condiciones de vida en Resistencia:»Yo estaba convencido de que se podía juntar entre pobres y buscar la solución. Sin dejar de hacerles las casas lindas a los ricos, podíamos construirnos casas lindas también nosotros. Así logré ser el ‘Rey de los crotos’, pero soy el croto que más entendió de estas cuestiones», sostuvo.

En su relato, describió el proceso de construcción del barrio como una transformación colectiva: «Una vez que hicimos la simbiosis, luego pasamos a la metamorfosis; entre todos actuábamos como una célula de un gran cuerpo para construir lo que hoy está en el barrio», expresó.

Sena se mostró emocionado al hablar de los testimonios a su favor:»Gracias a Dios, todo lo que pensé y me imaginé no fue un error, porque las testigos, mis hermanas de clase, vinieron a testificar eso. Vinieron a decir que yo tenía razón, y con eso ya estoy hecho».

Durante otro tramo de su declaración, el dirigente social se refirió a su vínculo con las mujeres que participaron en sus proyectos comunitarios y sostuvo:»A mí nunca me van a ver en musculosa o short delante de nadie, y menos saludar a una mujer con un beso. Siempre les doy la mano. No creo que sea ético. Yo llegué a tener mujeres especializadas en el gremio de la construcción».

Con las declaraciones de los imputados, el juicio entra en su etapa final. Una vez concluida esta instancia, se desarrollarán los alegatos de clausura y luego el jurado popular pasará a deliberar para emitir su veredicto.