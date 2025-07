Elina Nicoloff: “La democracia se construye desde el territorio, con coraje, memoria y compromiso”

En un clima distendido pero con profundidad política, la doctora Elina Nicoloff, subsecretaria de Justicia del Chaco, compartió una charla a corazón abierto en los estudios de Radio Provincia. En el marco del décimo aniversario de la emisora, la funcionaria reflexionó sobre su historia militante, su rol actual en el gobierno de Leandro Zdero y los desafíos que enfrenta el sistema judicial chaqueño.

“Yo nací para ser abogada. Desde muy chica sabía que quería estudiar Derecho y lo hice convencida”. Su vocación temprana la llevó de su ciudad natal a Corrientes para formarse, pero fue en la provincia del Chaco donde se consolidó como profesional, militante y referente institucional. Nicoloff habló con total franqueza sobre los avances en materia judicial, el rol de los pueblos originarios, el liderazgo político del gobernador y las deudas históricas con la educación y la institucionalidad.

“La democracia no es una palabra vacía, es una práctica que se construye todos los días, con decisiones difíciles, con trabajo silencioso y con responsabilidad frente a la gente que confía”, resumió Nicoloff.

Una militante con raíces alfonsinistas

El relato de Nicoloff tiene el pulso de quienes abrazan la política desde una convicción profunda. “Siempre supe que iba a estudiar Derecho. En el colegio me decían que ni hacía falta hacer el test vocacional. Ya estaba definido”, recordó con humor. Su formación universitaria fue en Corrientes, pero su vida profesional y política tomó cuerpo en el Chaco.

Durante la entrevista, compartió un recuerdo que la marcó: el cierre de campaña de Raúl Alfonsín en 1983. “Yo estaba en séptimo grado, lo escuché por televisión y le entendí. Dije: él va a ser mi presidente. Y así fue”, relató. Desde entonces, abrazó la militancia radical desde la línea de Renovación y Cambio, impulsada por Alfonsín.

Su activismo empezó con acciones simples pero fundacionales: colaborar con fiscales, organizar actividades comunitarias, acercar ayuda social. “Militar no es solo pedir el voto, es estar cuando se necesita, organizar, responder, comprometerse”, enfatizó.

Del Consejo de la Magistratura a la Subsecretaría de Justicia

Antes de asumir como subsecretaria de Justicia, Nicoloff representó al Consejo de Abogados en el Consejo de la Magistratura. Finalizado ese mandato, fue convocada por el gobernador Zdero para sumarse al gabinete. “Asumí con responsabilidad y con gratitud. No es solo un cargo, es la posibilidad de transformar una realidad”, aseguró.

Desde su llegada al área, comenzó una tarea ardua de ordenamiento, reconstrucción institucional y reformas concretas en el sistema de justicia. “Había una gran deuda con los pueblos originarios en relación al juicio por jurado, por ejemplo. No podíamos seguir postergando lo que estaba garantizado en la Constitución”, explicó.

Inclusión histórica de pueblos originarios en el juicio por jurado

Uno de los puntos más innovadores y destacados de su gestión es la implementación del juicio por jurado con participación de comunidades indígenas. “No había antecedentes en el país. Tuvimos que construir un modelo desde cero, con participación real de las etnias, no solo una formalidad”, afirmó.

La experiencia incluyó un proceso de consulta e información, avalado por el IDACH (Instituto del Aborigen Chaqueño), primero bajo la presidencia de Miguel Gómez y luego con Florencio Gómez, actual titular, a quien Nicoloff reconoció por su respeto, capacidad y legitimidad en la comunidad. “No hubo conflictos, no hubo denuncias, no hubo irregularidades. Fue una elección ejemplar”, destacó sobre la renovación de autoridades en el IDACH, otro hito institucional silencioso pero clave.

La funcionaria también advirtió sobre la situación educativa de las comunidades: “Nos costó mucho completar el padrón porque hay muchas personas que no saben leer ni escribir. Eso es un llamado de atención: sin educación no hay ciudadanía plena. Por eso el gobernador está trabajando fuerte en la alfabetización”.

El liderazgo de Zdero y las deudas del sistema político

Firme en su respaldo al gobernador, Nicoloff trazó paralelos entre Leandro Zdero y Ángel Rozas, a quienes definió como “dos hombres de acción, que caminan, que escuchan y que no olvidan sus raíces”.

“Leandro se preparó toda la vida para ser gobernador. Lo vi caminar solo por los pueblos cuando no era nadie, cuando no tenía cargo. Hoy sigue igual: va, escucha, mira a los ojos. Eso no se compra, se tiene o no se tiene”, sostuvo.

Sin embargo, también fue crítica con parte de la dirigencia que rodea al Ejecutivo: “El gobernador es una cosa, pero hay gente a su alrededor que no está a la altura. Yo no me callo. Si me quieren echar por decir esto, que me echen. No vine a cuidar un sillón, vine a transformar la provincia”, disparó sin filtros.

Orden, institucionalidad y memoria

En otra parte de la conversación, Nicoloff remarcó los avances en términos de orden institucional que vive el Chaco desde la llegada del nuevo gobierno. “Pasamos de una provincia paralizada por piquetes, donde nadie podía circular, a un escenario de normalidad y paz social. Eso también es democracia”, señaló.

Recordó los años de anomia y fragmentación institucional y reivindicó el valor de recuperar la capacidad de gobernar con previsibilidad: “Normalizamos el buen vivir. Parece poco, pero no lo es. Es el resultado de decisiones firmes, muchas veces difíciles, que devuelven confianza”.

Una vida dedicada a la política sin marketing

Con 30 años de ejercicio profesional y una trayectoria política sin escándalos ni estridencias, Nicoloff define su estilo con una sola palabra: coherencia.

“A mí no me interesa salir en la tapa de los diarios. Me interesa cumplir. Responder. Trabajar. Y tener convicciones claras. Hay gente que hace política para la foto. Yo la hago para transformar realidades”.

Madre de dos hijos —un abogado y un estudiante de corretaje inmobiliario—, reconoce que su familia pagó el precio de una vida volcada a la función pública: “Ellos entienden. Saben que cuando hay campaña desaparezco, que siempre hay alguien entrando y saliendo de casa. Lo viven con naturalidad, aunque no militan. Es otra generación”.

“Somos una provincia rica, no podemos seguir siendo pobres”

Al cerrar, Nicoloff dejó una definición política y social contundente: “Somos una provincia rica, diversa, con cultura, con historia, con tierra, con energía humana. No podemos seguir siendo la más pobre. La única salida es la educación, la institucionalidad y el trabajo honesto. No hay atajos”.

Y concluyó:

“Nosotros, los que abrazamos la política con convicción, no pedimos aplausos. Pedimos herramientas para trabajar, para servir. Ese es el camino. Lo aprendimos con Alfonsín y lo seguimos caminando, con Leandro, con todos los que creen en un Chaco mejor”.