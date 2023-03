Elecciones partidarias, principios y valores, por Nallip Salomón

Impactos: 6

El 26 de marzo de 2023 se realizaron las elecciones en el Partido Justicialista,

para elegir Consejo Local y Congresales provinciales, en solamente 3 de las 70

localidades del Chaco.-

Esto habla de una voluntad de la conducción provincial de NO hacer las

elecciones partidarias, que se vio reflejado en lamentables acciones que no

podrían calificarse como beneficiosas para la democracia interna del partido.-

Aún así, en tres localidades, y por la voluntad y firmeza de los militantes de las

mismas, se llevó a cabo la elección.-

En Gancedo, sobre un padrón de 379 afiliados, votaron 173 personas (45,6% de

participación). Allí triunfó la lista opositora a la actual conducción partidaria

provincial por 53,4% a 45,6%.-

En Makallé, sobre un padrón de 1.067 afiliados, votaron 375 personas (35,1% de

participación). Allí triunfó la lista oficialista por 62,4% a 36,6%.-

En Sáenz Peña, sobre un padrón de 8.721 afiliados, votaron 910

personas (10,4% de participación). Allí triunfó la lista oficialista por 66,9% a

33,1%.-

En todos los casos, hubo integración de minorías, al obtener las listas que

salieron segundas, más del 25% de los votos.-

Diferencias entre Makallé, Gancedo, y Sáenz Peña.

En Makallé y Gancedo, el Justicialismo fue gobierno en la mayoría de los períodos

de los últimos 30 años.-

En Sáenz Peña, desde 1991, año que asumió el intendente Arce, el

justicialismo no es gobierno (32 años).-

En las localidades más chicas, la militancia política prevaleció sobre los

“acuerdos”, y así funciona desde hace mucho tiempo.-

En Sáenz Peña, por primera vez en 32 años, también prevaleció la

militancia sobre los acuerdos y sobre el deseo de la conducción provincial de no

hacer las elecciones.-

Pero existen dos hechos importantes para destacar: el nivel de participación, y la

intervención desde Resistencia.-

El 10,4% de participación en la ciudad más grande es muy poco (contra el

45,6% y el 35,1% en las otras localidades).

A pesar de esto, la elección sirvió para despertar a la militancia, no sólo de esta

ciudad, sino del resto del Chaco, donde el caso de las Breñas en especial,

merecería una nota aparte.

Lo que sucedió el 26 de marzo de 2023, es que se despertó a un gigante

dormido.

Lo que se hizo, fue hecho sin aparato, sin mercaderías, sin dinero. Es decir que

poco o mucho, los votos que se exhiben son auténticamente genuinos.

En Sáenz Peña no se movió el “aparato”, pero tampoco los militantes

“caminaron” el padrón, visitando afiliados en la medida que debería haberse

hecho. Eso es un hecho (como siempre existen dignas excepciones, el caso de

Bajo Hondo y el centro en la lista oficial, y algunas mesas del norte y oeste en la

lista opositora, donde el trabajo sí se vio reflejado en las urnas).-

Y a pesar de la bajísima participación, el resultado obtenido sirvió para

despertarnos, para darnos cuenta que todavía podemos ser artífices de nuestro

propio destino.

Es para destacar el nivel de respeto, compañerismo y convivencia entre las dos

listas participantes en la ciudad del centro del Chaco.

Respecto de la intervención desde Resistencia, esta vez NO se le permitió a los

enviados de la Capital provincial, a intervenir en los destinos de nuestra ciudad.

Y en eso hubo acuerdo en las dos listas participantes.

En síntesis:

En esta elección hubieron dos modelos en pugna: Los que NO querían la elección

(representados por la conducción provincial), y los que SI la querían,

representados por las listas participantes.

La primera de las 20 verdades Peronistas dice: “La verdadera Democracia debe

hacer lo que el Pueblo quiere, y defender un solo interés: el del Pueblo”.

El Principio “hacer lo que el Pueblo quiere”, es decir, respetar la voluntad

popular, está fundamentado en el Valor: DEMOCRACIA.

El Principio “defender un solo interés: el del Pueblo”, está fundamentado en el

Valor: AMOR AL PRÓJIMO.

Existe otro principio que dice: “Cada uno debe ser artífice de su propio destino, y

ninguno instrumento de la ambición de nadie”, este principio está fundamentado

en el Valor: DIGNIDAD DE LA PERSONA.

Hoy, en Gancedo, Makallé y Pcia. R. Sáenz Peña, cumplimos con estos principios

y valores.

Nallip A. Salomón