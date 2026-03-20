El Sauzalito: secuestran elementos tras operativo preventivo en zona fronteriza

Un procedimiento conjunto entre la Comisaría local y la División Fluvial permitió interceptar un vehículo que intentó evadir un control de seguridad en El Sauzalito, en el marco de operativos preventivos desplegados en la región del Impenetrable.

El accionar policial se inició a partir de información previa que alertaba sobre un posible traslado de mercadería irregular en la zona. Ante esta situación, se montó un operativo de control y seguimiento que incluyó patrullajes terrestres y apoyo fluvial en sectores ribereños.

Tras detectar el rodado sospechoso, los efectivos iniciaron un seguimiento que culminó con la detención del vehículo. Si bien durante la requisa no se encontraron elementos ilegales en su interior, se procedió al secuestro de un teléfono celular y diversa documentación comercial, como facturas de compra, que serán analizadas en el marco de la investigación.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de operativos de saturación tienen como objetivo prevenir delitos vinculados al contrabando y desalentar el uso de rutas y pasos no habilitados en zonas limítrofes. Asimismo, remarcaron que se mantienen controles permanentes tanto por vía terrestre como fluvial para detectar movimientos sospechosos en el norte provincial.