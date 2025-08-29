El Sauzalito garantizó transporte y acompañamiento en las auditorías de Pensiones por Invalidez

En una muestra de gestión cercana y compromiso con la comunidad, la Municipalidad de El Sauzalito asumió la logística y el acompañamiento de los vecinos durante las auditorías de Pensiones No Contributivas por Invalidez que se llevaron a cabo en el Hospital Arturo H. Illia.

Durante dos jornadas consecutivas, beneficiarios de distintas localidades del Impenetrable —entre ellas Wichí El Pintado, Tres Pozos, Tartagal y El Sauzal— pudieron trasladarse hasta el hospital para cumplir con las auditorías dispuestas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Transporte y asistencia en un territorio de grandes distancias

La gestión municipal encabezada por el intendente Jorge Monzón decidió hacerse cargo del traslado ante la ausencia de transporte público regular y las grandes distancias que separan a las comunidades. Para muchas familias, esta ayuda resultó determinante, ya que de otra forma no habrían podido acceder al trámite.

Además del traslado, un equipo municipal se ocupó de acompañar y asesorar a los vecinos en la presentación de documentación, resolviendo dudas y asistiendo en cada etapa del operativo. El objetivo fue garantizar que ningún beneficiario quedara excluido por falta de información o dificultades burocráticas.

Presencia del intendente y compromiso con la comunidad

El propio intendente Monzón estuvo presente en ambas jornadas, dialogando con las familias y supervisando el dispositivo. “El Estado municipal debe estar cerca de la gente, sobre todo en estos trámites que significan derechos básicos para los vecinos del Impenetrable”, expresó durante el operativo.

El jefe comunal reafirmó que la gestión local seguirá acompañando a las comunidades más alejadas, garantizando que el acceso a los programas sociales no se vea limitado por la geografía o la falta de transporte.

Gestión del Pueblo

El operativo fue valorado positivamente por los beneficiarios, quienes destacaron la importancia del acompañamiento en un contexto donde muchas veces la distancia y la falta de recursos se convierten en obstáculos para ejercer derechos.

La iniciativa se enmarca en la política de la actual gestión municipal, que lleva como lema “Gestión del Pueblo”, y que busca priorizar la presencia del Estado en cada rincón del territorio.

Con acciones como esta, El Sauzalito se consolida como un municipio que apuesta por la inclusión social, la equidad territorial y la defensa de derechos, garantizando que ninguna familia quede fuera de los programas que mejoran su calidad de vida.

 

