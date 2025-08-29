Capitán Solari se prepara para celebrar el Día del Estudiante con desfile de carrozas

La comunidad educativa y el municipio ya trabajan en la organización de una de las celebraciones más esperadas del año. El intendente de Capitán Solari mantuvo una reunión con los estudiantes de quinto año del nivel secundario con el objetivo de coordinar la organización y el tradicional pase de carrozas, que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre, en el marco de los festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera.

Una fiesta con identidad juvenil

El desfile de carrozas es una de las actividades centrales de la fecha, ya que permite a los jóvenes desplegar toda su creatividad, esfuerzo y entusiasmo en la construcción de las carrozas que luego recorren las calles del pueblo. Esta tradición se ha convertido en un verdadero símbolo de participación comunitaria, en la que estudiantes, familias y docentes se suman con entusiasmo.

La reunión encabezada por el intendente buscó articular esfuerzos entre el municipio y los estudiantes, garantizando la logística necesaria para que la jornada se desarrolle con total éxito. Además, se abordaron aspectos vinculados a la seguridad, la organización del tránsito y la puesta en valor de los espacios públicos que serán escenario del evento.

Festejo de los jóvenes

El 21 de septiembre no solo marca la llegada de la primavera, sino que también es una fecha que en todo el país se dedica a los estudiantes. En Capitán Solari, la celebración cobra un carácter especial por la activa participación de los jóvenes, que encuentran en esta jornada un espacio de expresión y encuentro.

El municipio acompaña este proceso brindando apoyo en infraestructura, sonido, iluminación y coordinación general, reafirmando el compromiso de trabajar junto a la juventud local y reconocerlos como protagonistas de la vida comunitaria.

Una jornada para toda la comunidad

Más allá del desfile de carrozas, la celebración incluirá actividades recreativas, música y propuestas culturales pensadas para que toda la comunidad pueda disfrutar de un día festivo en un clima de alegría y unión.

Desde el municipio invitaron a todos los vecinos a sumarse a la jornada, resaltando que este tipo de eventos no solo fortalecen la identidad cultural de Capitán Solari, sino que también promueven valores como el trabajo en equipo, la creatividad y el compromiso ciudadano.