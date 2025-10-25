El Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular avanza con la forestación de la avenida 33

El Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular, encargado de la forestación y parquización de las principales avenidas de la ciudad, concentró en los últimos días sus trabajos en el sector de la fuente de la avenida 33 y zonas aledañas.

Se trata de una zona de suelo duro, donde durante mucho tiempo hubo ripio, lo que hace que la tierra sea poco apta para el crecimiento de árboles. Por ese motivo, el equipo realiza un trabajo previo de nutrición del suelo antes de cada plantación.

En esta etapa se plantaron tipas, chivatos y especies decorativas, y se dejaron los pozos preparados para continuar con las tareas en los próximos días. A lo largo de la semana, también se incorporó un importante lote de lapachos amarillos, característicos de nuestra región.

Cabe recordar que el diseño original de la avenida 33 fue realizado por arquitectos del Estudio Thays, de Buenos Aires, quienes visitaron la ciudad en 2008. El trazado en diagonal responde a la idea de internarse en el monte chaqueño, mientras que la elección de las especies contempla tanto árboles autóctonos como introducidos que prosperan en esta zona.

Finalmente, para asegurar un mejor desarrollo de las plantas, se aprovechó el rico contenido orgánico de una paca digestora ubicada en el lugar, lo que contribuye a mejorar la fertilidad del suelo y a consolidar el compromiso del Plan con una Sáenz Peña más verde y sustentable.