El municipio de Fontana refuerza los operativos de limpieza y desmalezado en la ciudad

La Municipalidad de Fontana continúa desarrollando operativos de limpieza y desmalezado en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mantener los espacios públicos en condiciones y prevenir la proliferación de mosquitos.

Durante la jornada de este viernes, el Eco Equipo municipal, junto a agentes de distintas áreas, llevó adelante trabajos de limpieza integral sobre calle Sarmiento, retirando residuos, ramas y malezas acumuladas.

Estas acciones forman parte de un plan permanente impulsado por el municipio para garantizar una ciudad más limpia, ordenada y saludable, al tiempo que se busca fortalecer la conciencia ciudadana respecto del cuidado del ambiente.

Desde el municipio recordaron la importancia de que los vecinos utilicen repelente y mantengan limpios sus patios, especialmente en zonas con vegetación o agua estancada, para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue.

“Sigamos avanzando juntos para que Fontana luzca cada día mejor”, expresaron desde el área ambiental comunal.