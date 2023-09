El papa Francisco designará mañana 21 nuevos cardenales, entre ellos tres argentinos

Impactos: 17

El papa Francisco oficializará mañana la designación de 21 nuevos cardenales, entre ellos tres argentinos, en un nuevo gesto de renovación de la Curia romana con el que busca universalizar al cuerpo de purpurados que deberá elegir a su sucesor.

El pontífice encabezará desde las 10 hora local (5 de Argentina) su noveno Consistorio público como Papa con el que oficializará la creación de los nuevos purpurados, entre los que están los argentinos Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe; el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, y el fraile Luis Dri, quien a los 96 años seguirá la ceremonia desde Buenos Aires.

Los nuevos purpurados se sumarán a los otros cuatro argentinos que ya forman parte del Colegio Cardenalicio: el exprefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales Leonardo Sandri; el exarzobipo porteño Mario Poli; el arzobispo emérito de Tucumán Luis Villalba y el ex titular de la arquidiócesis de Paraná Estanislao Karlic.

Con las nuevas creaciones, el número de cardenales “electores” -los menores de 80 años con derecho a voto en un eventual cónclave para elegir a un nuevo Papa- quedará en 137.

A partir de mañana, 99 de esos cardenales con derecho a voto, el 72%, habrán sido creados por Francisco a lo largo de sus 10 años como Papa.

Los mayores de 80 años, sin posibilidad de voto, serán desde mañana 105, aunque otros cinco cardenales llegarán al límite de edad a lo largo del año.

De los purpurados argentinos, Fernández (61 años), Rossi (65 años), Poli (75 años) y Sandri (79 años hasta el 18 de noviembre) quedarán con calidad de electores desde mañana, mientras que Villalba (88 años) y Karlic (97 años), además de Dri, ya superaron el límite de edad.

Con las 21 nuevas creaciones, el Papa configurará un Colegio Cardenalicio con representación de 90 países, en una dispersión geográfica para representar “la universalidad de la Iglesia, que sigue anunciando el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la Tierra”, según explicó Francisco al anunciar a los nuevos purpurados a principios de julio.

Entre los purpurados que recibirán mañana el birrete rojo cardenalicio, está también el prefecto del Dicasterio para los Obispos, el estadounidense Robert Francis Prevost; el titular del Dicasterio para las Iglesias Orientales, el italiano Claudio Gugerotti, exnuncio en Ucrania de 2015 a 2020; y el suizo Emil Paul Tscherrig, que se desempeñó como embajador vaticano en Argentina entre 2012 y 2017.

Otra incorporación destacada al Colegio Cardenalicio es el obispo jesuita de Hong Kong, Stephen Chow Sau-yan, quien se ofreció en las últimas horas a ser un “puente” entre China y el Vaticano para lograr el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos Estados,

Otro neocardenal es el actual nuncio (embajador vaticano) en Estados Unidos, el francés Christophe Louis Georges Pierre. También se sumará al Colegio Cardenalicio el italiano patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa; el sudafricano Stephen Brislin, hasta 2019 presidente de la Conferencia Episcopal Católica Sudafricana; y el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio.

Otro arzobispo metropolitano que será creado cardenal es el de Madrid, José Cobo Cano, además del arzobispo de Lodz, el polaco Grzegorz Rys, el de Juba, Stephem Ameyu Mulla y el arzobispo coadjutor de Tabora, en Tanzania, Protase Rugambwa.

Los otros cardenales menores de 80 años que desde mañana quedarán habilitados a elegir a un nuevo Papa en caso de necesidad son los obispos de Penang (Mali), Sebastian Francis; de Ajaccio, monseñor François-Xavier Bustillo; el obispo auxiliar de Lisboa Américo Manuel Alves Aguiar y el rector mayor de los Salesianos, el sacerdote Ángel Fernández Artime.

Además de los 18 nuevos cardenales con derecho a voto, junto a Dri el Papa designó a dos purpurados mayores de 80 años: el nuncio apostólico Agostino Marchetto, y el arzobispo emérito de Cumaná, Venezuela, Diego Rafael Padrón Sánchez.

Tras la creación de los nuevos cardenales, el Papa encabezará por la tarde una vigilia ecuménica de oración por el Sínodo de obispos que, desde el martes 4, reunirá a más de 450 religiosos y laicos durante casi un mes en el Vaticano para reflexionar sobre temas de la vida de la Iglesia.

En ese marco, informó la Santa Sede, los nuevos cardenales estarán presentes junto al Papa en la Misa de apertura del Sínodo de los Obispos, el 4 de octubre, a las 9 horas, en la Plaza de San Pedro.

Dentro del Colegio Cardenalicio, el purpurado más joven es el italiano Giorgio Marengo, de 49 años, nacido en junio de 1974, mientras que Karlic y el angoleño Alexandre do Nascimento son los dos de mayor edad, con 97 años.

A partir de las nuevas designaciones, 112 de los 242 cardenales totales, entre electores y no electores, serán europeos, mientras que América del Centro y Sur se posiciona como la segunda región con más purpurados (37), seguida de Asia (33), África (29) América del Norte (27) y Oceanía (4).

En el caso del argentino Dri, si bien no estará presente en la ceremonia de este sábado, se considerará creado de todos modos, tal como establece el artículo 36 de la Constitución Universi Dominici Gregis, promulgada por el entonces Papa Juan Pablo II en 1996.

Según la disposición, la ausencia física de un nuevo cardenal en la ceremonia, por motivos de salud o problemas de transporte (como ocurrió en noviembre de 2020 durante un consistorio celebrado en plena pandemia, o en agosto de 2022 cuando el cardenal ghanés Richard Kuuia Baawobr sufrió un infarto a su llegada a Roma), no le impide convertirse en cardenal de pleno derecho.

Fuente Telam