En la provincia ganó Vamos Corrientes pero festejaron todos

El frente oficialista en la provincia, Vamos Corrientes, ganó las elecciones legislativas nacionales. Sin embargo, tanto La Libertad Avanza, del presidente Javier Milei, como el kirchnerista Fuerza Patria festejaron. Es que cada uno de los frentes cosechó los votos necesarios para consagrar a un diputado que asumirá el 10 de diciembre. En dicha fecha, asumirán Diógenes González, Virginia Gallardo y Raúl «Rulo» Hadad.

Fue, finalmente, elección de tercios entre los principales frentes electorales en nuestra provincia. Con el 99,67% de las mesas escrutadas, Vamos Corrientes obtuvo 185.048 votos (33,91%), seguido por la Libertad Avanza con 178.294 sufragios (32,67%) y Fuerza Patria que cosechó 154.546 adhesiones (28,32%).

¿Por qué festejaron todos? El oficialismo correntino no solo ganó las elecciones sino, además, Gustavo Valdés fue el único de los gobernadores de Provincias Unidas que triunfó en el llamado a las urnas en su distrito. Los mandatarios de Jujuy (Carlos Sadir), Córdoba (Martín Llaryora aunque aquí sobresale la figura de Juan Schiaretti), Santa Fe (Maximiliano Pullaro) y Chubut (Ignacio Torres) vieron cómo sus provincias se pintaron del violeta de La Libertad Avanza.

Por Vamos Corrientes asumirá el radical González, actual senador provincial. Sus mensajes se centraron en la equidad territorial y la integración productiva. Sin embargo, será el único representante del oficialismo correntino en la Cámara Baja de la Nación.

Hubo alegría en el Comité de Campaña de La Libertad Avanza. Es que la euforia por la victoria a nivel nacional, que le dará músculo al Gobierno de Milei en el Congreso, se mimetizó con la satisfacción de una muy buena elección de Virginia Gallardo. La mediática se puso al frente de la campaña tras la dura derrota de los libertarios en agosto en las elecciones provinciales y contó con un respaldo muy importante del electorado. En Capital, logró una contundente victoria: ganó en todos los circuitos electorales y en tres de ellos triplicó los sufragios que cosechó Vamos Corrientes (que salió segundo en el principal distrito de la provincia).

En la sede del Partido Justicialista no hubo caras compungidas. Es que si bien la performance de Fuerza Patria en todo el país fue mala, y Corrientes no fue la excepción, lograron colocar un diputado en reemplazo de Jorge Antonio Romero cuyo mandato vencerá en diciembre. Y hubo agrado porque mejoraron los resultados de agosto (cuando fue categóricamente derrotado). Sus dirigentes aseveraron que, con los resultados en la mano, son «la única oposición verdadera a Milei».