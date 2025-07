El Ñeri, del barrio a las redes: “No soy influencer, soy conocido nomás”

José, aunque nadie lo llama así. Desde algún barrio del Gran Resistencia, el personaje que él mismo creó –El Ñeri– se convirtió en un fenómeno en redes sociales. Con humor cotidiano, códigos del interior chaqueño y una lengua sin filtro, este creador de contenido que arrancó en TikTok hoy es seguido por miles en Instagram, Facebook y YouTube. Pero él lo dice claro: “No soy influencer, soy conocido nomás… porque plata no tengo”.

El Ñeri pasó por los estudios de Radio Provincia para contar cómo nació su personaje, cómo es la vida detrás del celular, y por qué todavía elige hablarle al vecino común con una birra imaginaria en la esquina del barrio.

“Arranqué haciendo videos en TikTok, mientras dormía la siesta. Era un hobby. Al principio ni mi vieja me miraba. Pero un día, uno pegó. Después otro. Y ahí arrancó todo”, cuenta entre risas.

Su primer “canje” fue una tabla de madera personalizada, como esas que dicen Quincho del Ñeri. Después vinieron viajes, chistes virales, y hasta un sketch con la Policía del Chaco grabado en la cancha de Chaco For Ever, que fue tendencia nacional. “Hasta Pato Bullrich lo vio”, comenta con asombro.

A pesar del personaje que muchos confunden con su persona, José marca una diferencia clara: “Cuando hay que hacer algo serio o solidario, voy como José, no como el Ñeri. El personaje es para reírnos”.

Y es que detrás de la fama viral, hay un tipo que trabaja en su barbería y vende ropa. “En Buenos Aires quizás te hacés millonario con las redes. Acá no. Las redes no pagan. Lo que hay son canjes o alguna publicidad. Pero mi trabajo es el de siempre”.

De la esquina al streaming

El Ñeri se volvió una figura reconocida en Corrientes, Formosa, Misiones y todo el norte argentino. Participa de campañas solidarias, visitas a merenderos, partidos de fútbol a beneficio. “Si me invitan, voy. Pero no siempre se puede. Hay mucha gente que necesita, y uno tiene límites también”, explica.

Confiesa que lo contactan muchos políticos para hacer videos, pero prefiere mantenerse al margen:

“No me vendo con ninguno. Si me pagan, voy, pero no me caso con nadie. Siempre es con humor, nada partidario”.

Entre sus referentes y colegas menciona a Wali Iturriaga y Enrique “la Luchona”, y valora el compañerismo entre influencers de la región: “Tenemos un grupo de WhatsApp, nos ayudamos. Si subimos un video, nos avisamos, nos comentamos. Está bueno eso”.

El humor como lenguaje

El Ñeri se ríe de sí mismo, de la vida diaria, de las situaciones que atraviesa cualquier pibe del barrio: pedir permiso para ir a jugar al fútbol, que no lo dejen ir a la cancha, la discusión de pareja por el control remoto.

“Trato de hacer humor con lo cotidiano. Con lo que vive uno en la casa. Eso le llega a la gente. Porque todos se sienten identificados con algo”.

No todo es color de rosa en las redes: “En Facebook recibo más hate, porque hay gente más grande que se toma muy en serio lo que uno dice. A veces subís un chiste, y te matan. Pero no me engancho”.

A los que quieren ser influencers, les da un consejo con tono pícaro:

“Estudien o trabajen. No quieran ser influencer, que no es como parece. Si fuera por eso, yo estaría en Miami, no en Resistencia”.

El Ñeri, de carne y hueso

José tiene 38 años y sigue siendo el mismo que caminaba su barrio. Va a los mismos lugares, tiene los mismos amigos, y aún mantiene esa mezcla de ironía y humildad que lo hizo popular.

“Es lindo que te reconozcan, que te pidan una foto, que te hagan pasar sin hacer fila. Pero también tenés días donde estás quemado, y tenés que poner la mejor cara igual”.

Antes de despedirse, cuenta que sueña con hacer más cosas: contenidos más armados, quizás algo musical (“probamos de todo para no laburar”, dice entre carcajadas), o armar un show con otros influencers del norte.

Y cuando le preguntan cómo lo encuentran en las redes, responde a su estilo:

—Buscame como el Ñeri. En Instagram, TikTok, YouTube, en todos lados. No en el kiosco, porque ahí te cobran.