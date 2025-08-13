El NEA volvió a ser la región con menor inflación del país

inflacion

El NEA registró en julio una inflación del 1,7%, y se ubicó por debajo de la media nacional, que marcó 1,9%, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, la región comprendida por el Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones volvió a posicionarse como la de menor índice de todo el país, junto con el NOA.

Así, el Índice de Precios al Consumidor del NEA (IPC NEA) acumuló una suba del 15,1% en lo que va del año, frente al 17,3% del promedio nacional, y con una variación interanual del 33,3%, bastante por debajo del nivel general, que arrojó 36,6%.

El Indec informó este miércoles que la inflación de julio en la Argentina fue del 1,9%.

LA INFLACIÓN DE JULIO EN EL NEA, RUBRO POR RUBRO

El rubro con mayor incremento en julio en el NEA fue «Educación», con el 4,9%; seguido por «Restaurantes y hoteles», con el 4%; «Recreación y cultura» (3%); «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» (2,6%); «Transporte» (2,4); «Comunicación» (2,2%), y «Bienes y servicios varios» (1,8%).

Por debajo del promedio, se ubicaron «Equipamiento y mantenimiento del hogar» (1,3%); «Alimentos y bebidas no alcohólicas» (1,2%); «Bebidas alcohólicas y tabaco» (0,7%); «PRendas de vestir y calzado» (0,6%), y «Salud» (0,5%).

LA INFLACIÓN DE JULIO, REGIÓN POR REGIÓN

La región con mayor inflación en julio fue la Patagonia, con el 2,1%, seguida por la Pampeana, con el 2%. En tanto, GBA y Cuyo tuvieron 1,9%, al igual que la media nacional, mientras que el NEA y el NOA registraron el índice más bajo, con el 1,7%.

El NEA volvió a ser la región con menor inflación del país

