Este viernes continúa el pago de los programas provinciales

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó que este viernes continúa el cronograma de pagos correspondiente a distintos programas provinciales, que comenzará a abonarse el 8 de mayo pasado.

Los fondos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos habilitados.

Según se detalló oficialmente, el esquema de pagos seguirá de la siguiente manera:

Este viernes 15 de mayo será el turno de las Becas Más Salud, del Ministerio de Salud, y las Becas Más Gobierno , correspondientes al Ministerio de Gobierno.

, correspondientes al Ministerio de Gobierno. Por su parte, el lunes 18 de mayo se completará el cronograma con el pago de los programas Más Desarrollo (ex Más Inclusión), y el programa de reconversión laboral Canillitas , todos bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano.

, todos bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano. Ese mismo día también se acreditará el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, del Ministerio de Educación.