El Gobierno impulsa obras para mejorar la infraestructura de Seguridad

El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, y el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, firmaron este lunes un convenio de cooperación para trabajar de manera conjunta en la ejecución de obras de refacción y construcción en dependencias policiales y del Servicio Penitenciario Provincial.

Así, el Ministerio de Seguridad aportará los recursos financieros necesarios para la concreción de los proyectos, mientras que el Ministerio de Infraestructura tendrá a su cargo la ejecución de las obras, garantizando el desarrollo técnico y operativo de cada intervención, informaron oficialmente.

Las acciones previstas contemplan mejoras edilicias y la construcción de nuevos espacios para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y optimizar las condiciones de trabajo del personal.

Entre las obras incluidas en el convenio se encuentran la refacción del edificio destinado a Logística del Servicio Penitenciario Provincial, la refacción de la Escuela del Servicio Penitenciario Provincial, la construcción de un nuevo edificio para Logística Interior de la Policía en Presidencia Roque Sáenz Peña, la refacción de la Comisaría 18° de Resistencia (Barrio Carpincho Macho), la refacción del Puesto de Control Caminero de Puerto Eva Perón, la refacción del edificio de la Dirección de Zona Interior de Pampa del Infierno, la refacción del edificio de la Dirección de Consumos Problemáticos de Resistencia y la refacción de la nueva Comisaría 15° de Resistencia.

Desde el Gobierno afirmaron que las intervenciones apuntan a mejorar la infraestructura de dependencias policiales y penitenciarias, optimizando espacios estratégicos para su funcionamiento y operatividad.