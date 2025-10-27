El Municipio de Hermoso Campo entregó subsidios a las promociones 2026

571120968_1220551746766996_3958609311121019933_n

El intendente Diógenes A. Requena, junto al coordinador de Deportes, profesor Cristian Giménez, encabezó este viernes la entrega de subsidios de $80.000 a las promociones 2026 de los tres establecimientos secundarios de la localidad.

Las escuelas beneficiadas fueron la Escuela de Educación Agropecuaria N.º 54, la UEGP N.º 152 “Nuestra Señora de Aparecida” y la E.E.S. N.º 22 “Ángel Víctor Sartori”.

El aporte municipal está destinado a cubrir los gastos de impresión de los bingos que las promociones organizan como medio de recaudación para sus proyectos de viaje de egresados.

“Creemos en el esfuerzo, los sueños y la alegría de nuestros jóvenes, por eso seguimos acompañando a las promos en cada paso de su recorrido”, expresaron desde el municipio al destacar el acompañamiento permanente a las iniciativas estudiantiles.

Con este tipo de acciones, el gobierno local reafirma su compromiso con la juventud y el apoyo a las actividades que fortalecen la integración escolar y comunitaria.

