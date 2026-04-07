Cae en España un fugitivo del Tren de Aragua reclamado por Estados Unidos

La Policía Nacional ha detenido en España a un fugitivo reclamado por las autoridades estadounidenses acusado de delitos contra entidades bancarias, llevados a cabo con el objetivo de financiar a la organización criminal, de origen venezolano, Tren de Aragua.

El detenido habría participado en una trama en Estados Unidos que se dedicaba a hackear cajeros automáticos utilizando un malware específico, de modo que conseguían disposiciones de efectivo fraudulentas que utilizaban para financiar la organización.

La detención ha sido realizada por el Grupo de Trabajo Conjunto de la Policía Nacional conformado ex profeso para la lucha contra esta organización criminal transnacional en el que se integran diferentes especialidades de la Policía.

Colaboración internacional con el FBI

Desde que se tuvo noticia de la actividad expansionista del Tren de Aragua, en el año 2022, la Policía española participa en varios foros de trabajo multilaterales donde el intercambio de información con países especialmente afectados por esta problemática, lo que aporta una enorme experiencia que ha permitido anticiparse a este tipo de bandas.

Uno de los grupos es el GICCOT (Grupo Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional), auspiciado por la agencia FBI estadounidense, con sede en El Salvador y que cuenta ya con amplia experiencia en la lucha contra este tipo de organizaciones criminales transnacionales que operan en el continente americano y que pretenden instalarse en España.

Además, recientemente se ha creado en el seno de AMERIPOL una Acción Conjunta y Sostenida de lucha contra las actividades del Tren de Aragua, con el apoyo del proyecto PACCTO-AMERIPOL, en la que participa la Policía Nacional. El ente fue creado para combatir a esta organización criminal en concreto, refleja la implicación y concienciación que existe entre los integrantes de AMERIPOL con la pandilla criminal venezolana.

Estas actividades obedecen a la estrategia de la Comisaría General de Información contra las NADSI (Nuevas Amenazas Desestabilizadoras de la Seguridad Interior), identificadas como aquellas que promueven o aceptan la desestabilización del estado agredido y que agrupan amenazas híbridas perpetradas por actores estatales hostiles, criminalidad proxy asociada a estos estados y delincuencia grave con capacidad desestabilizadora.

¿Qué es el Tren de Aragua?

El Tren de Aragua es una organización criminal venezolana, considerada la más poderosa del país. Nació como un sindicato de obreros del ferrocarril entre Aragua y Carabobo, pero tras la paralización del proyecto en 2011 se transformó en una banda dedicada a asesinatos, extorsiones, secuestros y trata de personas.

Su consolidación llegó en 2013 bajo el liderazgo de Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, desde la prisión de Tocorón, que funcionó como su centro de operaciones hasta hace pocos meses. Desde 2018, el grupo se ha expandido por América Latina siguiendo las rutas migratorias venezolanas, estableciendo presencia en países como Colombia, Perú y Chile.

Los investigadores sostienen que el grupo busca replicar en España su estructura criminal, con jerarquías definidas y subgrupos dedicados al tráfico de drogas y a la extorsión.

Está considerada una de las organizaciones más violentas y con mayor poder económico del continente americano.