Resistencia: secuestran drogas, armas y dinero en dos allanamientos

Este jueves, la Policía del Chaco realizó dos allanamientos en el marco de infracciones a la Ley de Estupefacientes, con lo que se logró desbaratar dos puntos de ventas de drogas.

El primero de los procedimientos se dio en el barrio Santa Catalina, sobre la calle Lino Torres al 1723, donde se secuestraron 278 dosis de cocaína listas para su venta, $70.000 en efectivo, un teléfono celular y una televisión, ambos declarados como objetos de interés debido a su dudosa procedencia.

En el lugar, la morada del domicilio, una mujer de 31 años, fue notificada de las actuaciones y terminó detenida, acusada de ser la vendedora de estupefacientes.

Durante el segundo allanamiento, sobre la calle Santa Clara de Asís, en su altura 1330 del barrio Santa Clara, detuvieron a un sujeto de 32 años y secuestraron un revólver calibre 38 junto a una caja de 35 cartuchos del mismo tipo. Un arma de fabricación casera y cartuchos de 16 milímetros para el uso de la tumbera. También, cocaína fraccionada para su venta.

Fuentes policiales indicaron que ambos allanamientos se realizaron debido a que existiría una asociación entre los búnkeres de droga, entendiendo que la cocaína sería «corta» en la casa del barrio de Santa Clara y puesta a su venta en el barrio Santa Catalina.