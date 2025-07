“El handball en Chaco es el más fuerte del norte argentino y séptimo a nivel país”

Pablo Mujica, presidente de la Asociación Chaqueña de Handball, trazó un panorama del presente y el futuro del deporte en la provincia. Afirmó que Chaco se posiciona en el séptimo lugar a nivel nacional, superado sólo por potencias como FemeBal (Buenos Aires), Mendoza, Córdoba, Atlántica y la región norte de la Patagonia. “Después viene Chaco, que es el número uno de todo el norte argentino, tanto del NEA como del NOA”, sostuvo con orgullo.

Según explicó Mujica, este posicionamiento no surge de un ranking formal, sino del nivel de participación y clasificación de clubes y selecciones a torneos nacionales. “Este año es récord: tenemos 25 plazas nacionales, de las cuales 8 son de selecciones y 17 de clubes. Para que se entienda, Misiones tiene 4, Formosa tiene 4, Corrientes tiene 2 y nosotros 25”, detalló.

La dificultad de hacer crecer el handball

Consultado sobre los desafíos del deporte, Mujica fue directo: “El gran problema es el costo del kilómetro. Moverse dentro del país es carísimo, y esa es la principal variable de los torneos”. Remarcó que sin apoyo estatal y patrocinios, el crecimiento sería imposible, y destacó el trabajo articulado con la Confederación Argentina de Handball, donde Chaco integra la comisión directiva desde 2021.

En cuanto al desarrollo en infraestructura, señaló que la proliferación de playones deportivos de 40×20 (necesarios para el handball) ha mejorado gracias a la demanda del futsal, pero criticó que muchas obras siguen un modelo “enlatado”, sin adaptarse a las necesidades locales: “Lo que ves en el Jaime Zapata está calcado en Castelli, Villa Ángela y otros lugares. Todos iguales, sin aire acondicionado, con espacios ajustados”.

Educación, clubes y la falta de sinergia

Mujica planteó que no hay una conexión real entre las escuelas, los clubes y las federaciones. “Hay más handball en las escuelas que hace años, pero eso no se traduce en más jugadores en los clubes. ¿De quién es la culpa? De todos un poco. Si no logramos sinergia entre educación, deporte comunitario y deporte federado, no va a funcionar”, señaló.

Además, llamó a generar espacios donde se incentive la formación y no sólo la competencia: “Necesitás en cada pueblo un loco que enseñe handball, y que en el pueblo vecino haya otro para poder jugar al menos dos veces por año”.

Una asociación joven, con raíces formativas

La Asociación Chaqueña de Handball nació en 2015 como Asociación Chaqueña de Mini-Handball, con el objetivo de superar una etapa estancada y promover el semillero. “Después de 20 años de los mismos jugadores jugando entre ellos, un grupo de profes decidió cambiar todo”, recordó Mujica. En 2016 se federaron formalmente y desde entonces crecen con una fuerte impronta formativa: “El 65% o 70% de nuestros jugadores son menores, cadetes, juveniles, en proceso de formación”.

Un dirigente comprometido con el deporte y la gestión pública

Pablo Mujica no sólo lidera el handball provincial, también es Director General de Relaciones Públicas en la Municipalidad de Resistencia, cargo que ocupa desde 2011, y con 25 años de servicio en la comuna. “No me molestaría no seguir siendo presidente, pero sí liderar procesos. Me gusta trabajar en equipos, incluso cuando no los lidero”, expresó.

Respecto a su rol en la gestión municipal y su paso como Secretario de Desarrollo Humano, explicó: “Lo más importante es que los procesos siguen funcionando aunque uno ya no esté. Eso demuestra que se construyó planificación y equipo”.

¿Candidatura política? El “bichito” que lo picó

Consultado sobre una posible candidatura política, Mujica admitió: “Sí, me picó el bichito. Me preparé en comunicación política, trabajé en consultoría hasta diciembre de 2023. No lo descarto”. También valoró la gestión de Roy Nikisch en el municipio: “Se cambió la cultura de gestión. Cuando asumimos, encontramos una municipalidad implosionada. Hoy hay concursos, planificación semanal, funcionarios comprometidos”.

Sobre la provincia y el liderazgo de Leandro Zdero

“Creo que para continuar este proceso, quien debe seguir es Leandro Zdero. Tiene un liderazgo distinto, que delega y confía en sus equipos”, opinó Mujica. Destacó que el gobernador no se rodea de “delfines” y valoró el gesto político de renovar la lista de candidatos a diputados con 16 caras nuevas. “Eso es histórico. Habla de un cambio cultural en la política”.

Los funcionarios destacados y el modelo nacional

Al ser consultado por figuras destacadas del gobierno, mencionó sin dudar a la vicegobernadora Silvana Schneider (“rompió el paradigma de la mujer decorativa en la política”) y a ministros como Carolina Meiriño, Livio Gutiérrez y Hugo Domínguez.

Sobre el gobierno nacional de Javier Milei, expresó preocupación: “Estamos ante un modelo de violencia discursiva muy preocupante. Ojalá sea una etapa de cuatro años y después vuelva la calma. El problema es que la violencia hoy es digital y constante. No se construye así”.

Finalmente, cuestionó la desconexión del poder legislativo con la sociedad: “No están entendiendo el mensaje de la gente. La baja participación electoral, los aumentos salariales a espaldas de la crisis… hay una falta de empatía brutal”.