El Gobierno anunció la eliminación total de las retenciones a la industria automotriz

El Poder Ejecutivo Nacional formalizó una de las medidas más esperadas por el entramado industrial metalmecánico con el propósito de apuntalar la inserción de la producción local en las cadenas globales de valor. A través de los canales oficiales de gestión, la administración que lidera el presidente Javier Milei instrumentó un cronograma de desgravación progresiva para los derechos de exportación que pesan sobre el sector automotor, el cual prevé la extinción absoluta de las retenciones para mediados del año próximo.

La iniciativa se inscribe dentro del programa macroeconómico oficial orientado a remover las trabas fiscales al comercio exterior y dotar de un horizonte de mayor previsibilidad a las corporaciones multinacionales que operan en el país.

En la actualidad, las terminales automotrices que fabrican unidades en el territorio nacional se encuentran sujetas a una alícuota fija del 4,5% en concepto de retenciones aduaneras cada vez que despachan vehículos hacia mercados extranjeros.

Bajo el nuevo esquema normativo, las empresas del sector experimentarán un alivio fiscal escalonado que se activará a partir del próximo mes de julio mediante una reducción mensual del 0,375% hasta alcanzar el umbral del 0% en junio de 2027. Las proyecciones de las escuderías fabriles anticipan que este sendero de rebajas consecutivas permitirá mejorar sustancialmente los márgenes de rentabilidad y optimizar las estructuras de costos logísticos en las plantas operativas.

El beneficio de esta reforma aduanera tendrá un impacto territorial directo sobre las economías de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, jurisdicciones que concentran la totalidad de las terminales de ensamble y la red de pequeñas y medianas empresas autopartistas asociadas. Desde las comisiones directivas que agrupan a las principales marcas vehiculares valoraron de forma positiva el anuncio ministerial, ponderando que la estabilidad de las nuevas reglas de juego facilitará la discusión de planes de inversión plurianuales ante sus casas matrices.

En los despachos corporativos explicaron la trascendencia de la medida para sostener la presencia del país en los mercados de América Latina: “La eliminación de retenciones representa un paso importante para consolidar a Argentina como un polo exportador regional, especialmente en segmentos como pickups y vehículos comerciales”.