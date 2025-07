El Ex Basquetbolista Walter Herrmann Brindó Una Charla Sobre Resiliencia En El Jaime Zapata

Auspiciada por el Gobierno Provincial, el medallista olímpico brindó una charla motivacional, dirigida a todo público acerca del esfuerzo y la superación ante las adversidades, basada en su experiencia personal y profesional

El Gobierno Provincial, a través del Instituto del Deporte Chaqueño (IDCH), acompañó, esta tarde, la charla motivacional libre y gratuita sobre resiliencia, brindada por el medallista olímpico Walter Herrmann y que se realizó en el microestadio del polideportivo “Jaime Zapata”. El presidente del IDCH, Fabio Vázquez, destacó la presencia del histórico deportista Herrmann, quien además de su trayectoria, “es un ejemplo para nosotros, así como para niños y jóvenes que están creciendo en el deporte y por eso, creímos que era necesario que pueda contar su historia deportiva pero también su historia de vida”, expresó.

Fe, convicción, vocación y disciplina: pilares para conseguir objetivos

A su turno, el ex basquetbolista Walter Herrmann, agradeció la posibilidad de estar dictando esta charla en la provincia, transmitiendo los valores del básquet y, también, “intentar contar mi experiencia de vida y, sobretodo, transmitir a los más jóvenes el hecho de que tengan esperanza, fe, convicción y vocación de que cada objetivo que se propongan en la vida, lo pueden conseguir y no es tan imposible como muchas veces se cree”, afirmó. Herrmann explicó que en sus charlas transmite los valores con los que se crió, que le sirvieron tanto en su vida personal como profesional. Aseguró que la disciplina es la clave para alcanzar cualquier meta, porque “si sos disciplinado, conseguís los objetivos y si tenés disciplina las cosas funcionan”, afirmó.

Dirigiéndose a los jóvenes, les instó a tener un sueño, perseguirlo y trabajar para alcanzarlo y no bajar los brazos, aunque los procesos lleven tiempo y no sean inmediatos y, a las familias, “que juegan un papel preponderante no sólo en deporte”, invitó a escuchar y acompañar a los chicos.

Walter Herrmann comenzó su carrera en el Club Olimpia, de Venado Tuerto (Santa Fe), de donde es oriundo. Participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde integró la llamada “Generación Dorada”, luego brilló en Europa con Unicaja Málaga, donde ganó la Liga ACB y la Copa del Rey, y jugó tres temporadas en la NBA con los Charlotte Bobcats y Detroit Pistons. En Argentina, fue Most Valuable Player (MVP) de la Liga Nacional con Atenas (2002 y 2014) y campeón con San Lorenzo en 2016.

Basado en su experiencia personal y profesional y tras haber atravesado momentos difíciles durante su carrera (incluyendo la pérdida de familiares y amigos cercanos), Hermann busca transmitir en sus charlas un mensaje de superación, esfuerzo y fortaleza ante la adversidad.

Vázquez junto al vicepresidente de Deportes, Gabriel Pellegrini, también destacó la fuerza de Herrmann para lograr salir adelante y ser ejemplo para jóvenes que ante algún fracaso, quieren abandonar: “Estas historias sirven para que se divulguen y se sepa que siempre hay una vía y el deporte es una herramienta y como él dice –Herrmann-, encontró en el deporte la posibilidad de olvidarse de todo, seguir participando y siendo parte del deporte”, dijo Vázquez. “Por eso, queremos que niños y jóvenes sepan que siempre hay oportunidades para salir adelante ante alguna adversidad”, finalizó.