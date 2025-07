La Argentina y la compra de armamentos en América del Sur

Respecto al precio de los F-16, no hay un valor estándar, el que además se integra con la compra por separado de munición, radares y otro equipamiento. No hay un precio de mercado unificado. Por ejemplo, una cantidad similar de aviones F-16 comprados a la Fuerza Aérea de Dinamarca fue destinado también a Ucrania para ser utilizados en la guerra con Rusia y ya han entrado en combate. Dada la situación que se vive en esta guerra, es lógico que los aviones tengan un precio para Argentina y otro para Ucrania.

Argentina cuenta con una dotación de aviones de combate que se reduce a apenas una docena de unidades operativas, adquiridas en los años noventa a la Guardia Nacional de EEUU, como se dijo. Esta situación se refleja en el Global Firepower Index 2025, donde el país se ubica en el puesto 50 entre 145 naciones por su capacidad aérea de combate. Según el informe, posee 23 aeronaves, pero solo 13 estarían en condiciones de vuelo inmediato, lo que restringe su capacidad de respuesta y disuasión.

El panorama regional muestra una diferencia marcada. Chile, en la posición 34, dispone de 45 aviones, de los cuales 29 están operativos, lo que representa una tasa de disponibilidad superior al 60% (aunque no todos son de combate). Venezuela, en el puesto 43, mantiene 30 unidades y 17 listas para despegar, a pesar de sus dificultades internas. Colombia, en el puesto 53, posee 16 aeronaves, 10 de las cuales están activas, y Perú también supera a Argentina en cantidad, con 24 unidades, aunque no se especifica su nivel de alistamiento. Brasil es el único país sudamericano con una fuerza aérea de combate considerablemente más fuerte. Figura en la posición 36 del ranking específico, con 43 aviones y 28 cazas en condiciones de vuelo (a diferencia de Chile), lo que refleja una política sostenida de inversión y modernización tecnológica. Esta ventaja no solo responde al tamaño de su economía, sino también a una estrategia de defensa más activa, respaldada por programas nacionales de desarrollo aeronáutico.