El día lunes no habrá recolección de residuos por el Día del Empleado Municipal

Atento a que este año el asueto por el Día del Empleado Municipal pasa para el lunes 11 de noviembre, ese día no habrá recolección de residuos en la ciudad.

Cada 8 de noviembre se celebra el Día del Empleado Municipal y este año el día de descanso para los trabajadores de la comuna será el lunes por lo que ese día no habrá actividad municipal.

En tal sentido el servicio de recolección de residuos será reprogramado de acuerdo al siguiente cronograma:

Lunes 11: SIN SERVICIO

Martes 12: Residuos Comunes

Martes 13: Residuos Comunes

Jueves 14: RESIDUOS RECICLABLES

Viernes 15: Residuos Comunes

Solicitamos a los vecinos “NO SACAR” la basura los días que no haya recolección, colaboremos con la limpieza de la ciudad.