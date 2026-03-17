El CCN y la SADE Filial Chaco celebran el Día Mundial de la Poesía

El Centro Cultural Nordeste celebrará el Día Mundial de la Poesía este viernes 20 de marzo, a las 20 hs., con una ronda de lectura de autores locales. La actividad es organizada en articulación con la Sociedad Argentina de Escritores, Filial Chaco. La cita es en la sede de A. Illia al 355, de Resistencia.

Con esta actividad, el Centro Cultural Nordeste inicia su Ciclo de Difusión Literaria (RES – 2026 – 1292 – REC # UNNE) que incluye una serie de eventos públicos programados para el 2026 con la presentación de autores de cuento, poesía y novela. El ciclo complementa la dinámica formativa de los talleres de escritura creativa que inician abril.

El Día Mundial de la Poesía.

Como todos los años, el Área Literaria del CCN convoca a los poetas de la región a celebrar la palabra con una ronda de lectura. En esta ocasión, participarán diversos poetas pertenecientes a la Sociedad Argentina de Escritores, Filial Chaco, institución que auspicia y colabora con la realización del evento.

La UNESCO adoptó por primera vez el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía durante su 30.ª Conferencia General en París en 1999, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilizarían de aquellas lenguas que se encuentran en peligro.

El Día Mundial de la Poesía conmemora una de las formas más preciadas de la expresión e identidad lingüística de la humanidad. Es una ocasión especial para honrar a los poetas, revivir tradiciones orales de recitales de poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía, fomentar la convergencia entre la poesía y otras artes como el teatro, la danza, la música y la pintura, y aumentar la visibilidad de poesía en los medios.

La entrada es libre y gratuita.