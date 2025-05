El Banco del Chaco cambia la forma de cobrar sus préstamos: los detalles

Luego de una situación se originó porque el cobro de las cuotas de préstamos personales del Banco del Chaco y que trajo descontentos en los clientes. Desde la entidad bancaria explicaron de qué se trata y cómo se puede solucionar.

María Penzi, del área de Marketing y Comunicación del Banco del Chaco, habló con DataChaco y explicó que el descontento se dio desde la semana pasada «a raíz de la nueva modalidad de cobro de los préstamos personales que se implementó hace un par de meses y que tiene que ver con que ahora las cuotas del préstamo se descuenta en la fecha de vencimiento y no en la fecha de haberes como se hacía antes».

Según Penzi, este cambio en el cobro «ofrece al cliente mayor previsibilidad y una mejor administración porque puede ir haciendo el seguimiento de sus fondos, de acuerdos la fecha de vencimiento del préstamo».

Asimismo, comentó a este medio que «hubo casos en que al momento del vencimiento la cuenta no tenía saldo suficiente, por lo que esa cuota no se pudo cobrar y quedó pendiente el descuento. Al momento de disponer saldo en la cuenta, al mes siguiente, se procedió a descontar lo pendiente, más una nueva cuota y esto generó cierta confusión en los clientes, porque no lo tenían previsto en su administración».

«Desde la semana pasada, y ante esta situación, el Banco del Chaco reforzó la atención presencial en las sucursales donde se gestionan préstamos personale, para brindarles información detallada y las soluciones disponibles, de acuerdo a la situación de cada cliente porque cada caso es particular, con la idea de brindarles una atención correcta», finalizó su explicación María Penzi..

Para pasar en limpio, ahora quienes pidieron un préstamo en el Banco del Chaco, se les cobrará en la fecha de vencimiento de la cuota y no cuando se acrediten los sueldos en la provincia. Para la entidad financiera «esta nueva modalidad ofrece previsibilidad sobre el día de descuento de la cuota del préstamo y también, requiere la administración de saldos para evitar retrasos y situaciones de mora».

Considerando esta nueva modalidad, funcionarios de NBCH explicaron en un comunicado que «en los casos en que la cuenta no tiene saldo en la fecha de vencimiento, esa cuota permanece impaga y queda pendiente de cobro. Por lo tanto, pasa al mes siguiente y se debitan dos cuotas juntas», además agregaron que «a medida que la cuenta tiene saldo, se realizan cobros parciales hasta cubrir el total de la cuota. Por eso, pueden visualizarse varios débitos que corresponden a la misma cuota del préstamo o anticipo».