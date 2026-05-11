El tercer productor de madera del mundo es de Sudamérica: la potencia forestal supera a China y Rusia

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Brasil se posiciona como el segundo mayor productor mundial de madera en rollo industrial del mundo, solo detrás de Estados Unidos y por encima de Rusia y China. Este tipo de madera hace referencia a los troncos de árboles talados, sin copa ni ramas, que son cortados en unidades conocidas como trozas.

La madera en rollo industrial es fundamental porque constituye la materia prima principal para gran parte de la industria forestal global. De ella dependen sectores como la construcción, la fabricación de muebles, la producción de papel y la exportación de productos derivados.

Madera de América del Sur: Brasil ya está entre los mayores productores del planeta

El sector maderero brasileño es una potencia internacional. El país posee la segunda mayor superficie forestal del mundo, con aproximadamente 463,2 millones de hectáreas, y lidera las exportaciones de celulosa, papel y productos de madera procesada. Solo en 2023, las exportaciones forestales brasileñas superaron los US$ 12.700 millones.

Por otro lado, Chile también se consolidó como uno de los actores más importantes del mercado forestal sudamericano. Con cerca de 6 mil millones de productos madereros producidos cada año, el país desarrolló una industria basada en la sostenibilidad y la innovación. Además, alrededor del 20,6% de su territorio está cubierto por bosques productivos.

De acuerdo con la FAO, estos son los países que lideran la producción mundial de madera en rollo industrial: